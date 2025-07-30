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Три волны цунами пришли к Северо-Курильску

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - В Северо-Курильск (о. Парамушир, Северные Курилы Сахалинской области) пришли три волны цунами, никто не пострадал, сообщил "Интерфаксу" мэр Северо-Курильска Александр Овсянников.

"Заплеск первой волны цунами произошел примерно на 200 метров. Затем было еще две волны, третья более мощная. Суда повытаскивало в пролив. Повредило инфраструктуру порта", - сказал он.

Мэр пояснил, что волны шли наплывом с заплеском на сушу порядка 200 метров.

По его словам, никто не пострадал, так как все заблаговременно покинули цунамиопасную территорию. Социальных объектов и жилфонда в районе порта нет. Одно небольшое судно волна поставила на пирс. Цунами затопило рыбоперерабатывающий завод компании "Алаид".

Мэр сообщил, что во время мощного землетрясения возле Камчатки в Северо-Курильске (единственный населенный пункт на Северных Курилах - ИФ) на домах разрушились печные стояки, "очень много разбито по квартирам мебели, посуды и все остальное, серьезных разрушений в городе нет".

Северо-Курильск Парамушир Сахалин
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