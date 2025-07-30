На Камчатке ущерб от землетрясения оценят в течение недели

Фото: РИА Новости/МЧС РФ

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - На Камчатке ущерб от землетрясения, которое стало самым сильным за последние 73 года, будет определен в течение недели, сообщил губернатор региона Владимир Солодов.

"До 31 июля будет сформирован перечень объектов для инструментального обследования. Общая оценка материального ущерба будет готова в течение недели", - написал он в телеграм-канале.

Будут обследованы все жилые дома, по которым поступали обращения о частичных разрушениях. Система здравоохранения в регионе переведена на усиленный режим работы.

Также власти подготовят предложения по обследованию социальных учреждений, построенных по аналогичному проекту с детским садом № 15, чтобы исключить подобные разрушения в будущем. В этом детском саду из-за землетрясения обрушилась часть фасада. Здание было на ремонте, детей в нем не было, никто не пострадал.

"Отдельно остановился на ситуации с новым терминалом аэропорта. Текущая работа по закреплению отделочных материалов неудовлетворительна. Поручил провести экспертизу, разработать комплекс мер по устранению замечаний и проконтролировать создание программы обучения сотрудников", - написал Солодов.

Пресс-служба аэропорта "Елизово" ранее сообщала, что предприятие работало в штатном режиме во время землетрясения. Имеются повреждения отделки, в том числе декоративных потолочных панелей. Взлетная полоса, перрон и рулежные дорожки в удовлетворительном состоянии, повреждений не выявлено.

Произошедшее в среду днем мощное землетрясение возле Камчатки стало сильнейшим с 1952 года. Его магнитуда, по разным данным, достигала 8,7. Была объявлена тревога цунами. Затем сейсмологи зарегистрировали еще 30 ощущаемых землетрясений силой 2-5 баллов.