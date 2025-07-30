Бывшие владельцы "Макфы" обжалуют отказ Верховного суда рассмотреть их жалобу

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Семья бывших владельцев "Макфы" Юревичей 29 июля подала жалобу председателю Верховного суда России на отказ в передаче для рассмотрения Судебной коллегией по гражданским делам ВС кассационных жалоб на решение об обращении "Макфы" и связанных с нею компаний в доход государства.

Об этом сообщил адвокат Игорь Трунов, который представляет интересы Юревичей.

"Обжалуется определение судьи ВС РФ Асташова С.В. от 11.07.2025, дело по изъятию активов концерна "Макфа" было истребовано и отказано в передаче кассационных жалоб для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по гражданским делам ВС РФ", - написал Трунов.

В жалобе, ссылка на которую размещена в телеграм-канале адвоката, отмечается, что в определении от 11 июля 2025 года судья "сослался на п. 1 ч. 2 ст. 390.7 ГПК РФ, т.е. отсутствие основания для пересмотра судебных постановлений в кассационном порядке, не усмотрев в доводах ответчиков существенных нарушений процессуальных и материальных норм права".

"Ответчики считают обжалуемое определение ошибочным", - говорится в жалобе.

Центральный районный суд Челябинска 8 мая 2024 года удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении "Макфы" и связанных с нею компаний в доход государства из-за коррупционного происхождения бизнеса. Решение суда было принято к немедленному исполнению. Дело рассматривалось в закрытом режиме.

Ответчиками, помимо "Макфы", выступали 33 юрлица и 13 физических лиц, в том числе экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич, экс-депутат Госдумы Белоусов, а также члены их семей - Александр, Валерий и Наталья Юревичи, Ирина Белоусова.

Ответчики пытались оспорить решение о национализации "Макфы", однако их апелляции, а затем кассации были отклонены. В течение февраля-марта этого года ответчики по делу подали в ВС кассационные жалобы на решения Центрального районного суда Челябинска от 8 мая 2024 года и Седьмого кассационного суда общей юрисдикции от 5 февраля 2025 года. Дело было истребовано в ВС.

Основной участник бизнес-группы - АО "Макфа", которое входит в топ-5 мировых производителей макаронных изделий, внесено в перечень системообразующих предприятий агропромышленного комплекса России.