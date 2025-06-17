Суд отклонил апелляции на решение о взыскании 19,7 млрд руб. с экс-владельцев "Макфы"

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Челябинский областной суд отказал в удовлетворении апелляционных жалоб экс-владельцев АО "Макфа" и связанных лиц на решение о солидарном взыскании с них 19,74 млрд рублей, сообщил адвокат Игорь Трунов (представляет интересы ряда ответчиков по делу) в своем телеграм-канале.

"Челябинский областной суд оставил (...) решение Центрального суда Челябинска от 23 января 2025 года без изменения по иску Генпрокуратуры об изъятии у бывших владельцев компании "Макфа" дивидендов, распределенной прибыли и займов, которые были получены ими с 2002 по 2024 годы", - написал Трунов.

По его словам, решение облсуда будет обжаловано.

Как уточнил "Интерфаксу" адвокат Вячеслав Плахотнюк (также представляет интересы ряда ответчиков по делу), в ходе рассмотрения апелляции, которое было начато 16 июня, подавалось ходатайство об открытии процесса, но было отклонено. Также представители ответчиков, по словам Плахотнюка, просили о приостановке рассмотрения дела до завершения производства по жалобам, поданным ответчиками в Верховный суд на решения об изъятии "Макфы" и аффилированных с нею компаний.

Плахотнюк также сообщил, что намерен обжаловать определение Челябинского облсуда после получения его текста.

Как сообщалось, апеллянты пытались оспорить решение Центрального районного суда Челябинска от 23 января 2025 года, который удовлетворил исковое заявление Генпрокуратуры об изъятии дивидендов, распределенной прибыли и займов, полученных ответчиками с 2002 по 2024 годы, а также обращении в доход государства доли в уставном капитале ООО "Мишкинский продукт".

Ранее Трунов сообщал, что апелляции подали все ответчики по делу‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​‌‌‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​​​‌‌​.

Как сообщалось, в ноябре 2024 года Генпрокуратура РФ подала иск к экс-губернатору Челябинской области Михаилу Юревичу (бывший основной собственник "Макфы") и экс-депутату Госдумы Вадиму Белоусову (участвовал в управлении "Макфой"), членам их семей, связанным с ними лицам, о взыскании 18,171 млрд рублей, а также доли в уставном капитале ООО "Мишкинский продукт".

Первоначально по делу было 13 ответчиков, впоследствии был привлечен еще один ответчик, в связи с чем сумма к взысканию выросла до 19,74 млрд рублей. Прокуратура настаивала на взыскании с ответчиков дивидендов, распределенной прибыли и займов за 2002-2024 годы как имущества, полученного коррупционным путем и подлежащего обращению в доход РФ. В рамках дела были приняты обеспечительные меры - арестованы деньги и имущество ответчиков. Суд в январе этого года удовлетворил иск Генпрокуратуры.

Сообщалось также, что в мае 2024 года Центральный районный суд Челябинска удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об обращении "Макфы" и связанных с нею компаний в доход государства из-за коррупционного происхождения бизнеса.

Ответчиками, помимо "Макфы", по тому иску выступали 33 юрлица, а также 13 физических лиц. В их числе - Юревич, Белоусов, члены их семей. Решение суда было принято к немедленному исполнению.

В мае после принятия судебного решения по иску все компании-ответчики перешли в собственность государства в лице Росимущества, в июле - перешли в управление "РСХБ-Финанс".

Основной участник бизнес-группы - АО "Макфа", которое входит в топ-5 мировых производителей макаронных изделий, внесено в перечень системообразующих предприятий агропромышленного комплекса РФ.