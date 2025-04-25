Юревичи обжаловали в Верховном суде передачу государству "Макфы"

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Семья бывших владельцев "Макфы" Юревичей подала в Верховный суд России кассационную жалобу на решение об обращении "Макфы" и связанных с нею компаний в доход государства, дело истребовано и поступило в ВС, сообщил в Telegram адвокат Юревичей Игорь Трунов.

В материалах электронной справочной ВС говорится, что жалоба в интересах экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича и членов его семьи Валерия, Натальи и Александра Юревичей подана на решение Центрального районного суда Челябинска от 8 мая 2024 года и Седьмого кассационного суда общей юрисдикции от 5 февраля 2025 года. Дело было истребовано 21 апреля.

По данным Трунова, ответчики просят отменить судебные решения, в исковых требованиях Генпрокуратуры отказать. Свое несогласие с решениями судов апеллянты обосновывают, в частности, "ошибками в применении закона, неверным применением ст. 235 ГК, необоснованным применением ст. 169 ГК, привлечением к ответственности не надлежащих лиц".

Первая жалоба в ВС по делу о национализации "Макфы" была подана в феврале 2025 года в интересах Маргариты Бутаковой, тещи бывшего депутата Государственной думы Вадима Белоусова, одного из ответчиков по делу, участвовавшего в управлении "Макфой".

По данным ВС, в апреле по делу "Макфы" также поступили жалобы от других ответчиков - от Ирины Белоусовой, Валерии и Вадима Чигинцевых (члены семьи Белоусова), компании Markoul LTD. Также поступила жалоба от компании "Инвестмент Легаси ФЗКО".

Центральный районный суд Челябинска 8 мая 2024 года удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении "Макфы" и связанных с нею компаний в доход государства. Решение суда было принято к немедленному исполнению. Рассмотрение дела проходило в закрытом режиме.

Ответчиками, помимо "Макфы", выступали 33 юрлица и 13 физических лиц, в том числе экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич, экс-депутат Госдумы Белоусов, а также члены их семей - Александр, Валерий и Наталья Юревичи, Ирина Белоусова.

В иске Генпрокуратура требовала обратить акции "Макфы" и связанных компаний в доход государства из-за коррупционного происхождения бизнеса.

После принятия судебного решения по иску все компании-ответчики перешли в собственность государства в лице Росимущества, а в июле 2024 года - в управление "РСХБ-Финанс".

Ответчики пытались оспорить решение о национализации "Макфы", однако их апелляции, а затем кассации были отклонены.

Основной участник бизнес-группы - АО "Макфа", которое входит в топ-5 мировых производителей макаронных изделий, внесено в перечень системообразующих предприятий агропромышленного комплекса России.