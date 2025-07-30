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Жители Северо-Курильска возвращаются в свои дома после землетрясения и цунами

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Жители Северо-Курильска возвращаются в свои дома после землетрясения; город расположен в безопасной зоне, но угроза цунами в прибрежной зоне острова все еще сохраняется, сообщает пресс-служба правительства Сахалинской области.

"Сотрудники администрации проводят осмотр жилых домов и объектов инфраструктуры Северо-Курильска для предварительной оценки масштабов ущерба. Особое внимание уделят печному отоплению и энергообеспечению. 31 июля начнется документированное обследование, после чего будут проведены работы по оценке и ликвидации ущерба", - цитирует пресс-служба мэра Северо-Курильского муниципального округа Александра Овсянникова.

В Северо-Курильске проживают 2,4 тыс. человек, всех при объявлении тревоги цунами эвакуировали в безопасные места. Людям обеспечили горячий чай и питание. Пострадавших и серьезных разрушений в городе нет, отмечает пресс-служба.

По данным областных властей, волны цунами также достигли восточного побережья Сахалина: волна высотой 28 см отмечена в селе Стародубском Долинского района и 38 см - в Поронайском районе.

Как сообщалось, в Северо-Курильске введен режим ЧС.

Северо-Курильский район состоит из одного населенного пункта - города Северо-Курильска на о.Парамушир.

Произошедшее в среду днем мощное землетрясение возле Камчатки стало сильнейшим с 1952 года. Его магнитуда достигала 8,7. Интенсивность подземных толчков в различных районах варьировала от шести до семи и выше баллов. Была объявлена тревога цунами.

Северо-Курильск Сахалин Камчатка Сахалинская область
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