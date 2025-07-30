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Глава РЖД заявил о хорошей защите компании от хакеров

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - ОАО "Российские железные дороги" считает себя хорошо защищенной компаний от хакерских атак, заявил телеканалу "Россия 24" глава РЖД Олег Белозеров.

"Мы себя считаем высоко защищенной системой (в сфере кибербезопасности - ИФ). В год, где-то порядка 4 млн атак проводятся на все наши ресурсы. На разные ресурсы и в разных направлениях. Цифра по этому году - DDos атаки, которые могут вывести наши сервисы по взаимодействию с нашими клиентами, это прежде всего то, что хотелось бы хакерам, врагам, увеличились практически на 70% за I полугодие - это порядка 29 тысяч атак, они были разные", - сообщил он.

По словам Белозерова, с началом СВО количество кибератак увеличилось и продолжает расти, совершенствуются системы нападения.

"Да, мы испытываем проблемы, но уровень защищенности высочайший", - сказал он, отметив, что количество атак на ресурсы компании превышает атаки на систему Госуслуг.

РЖД Олег Белозеров Госуслуги
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