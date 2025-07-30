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Осужденный гражданин США Гилман вновь предстанет перед судом в Воронеже

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Новое уголовное дело против гражданина США Роберта Гилмана, который уже отбывает наказание в российской колонии за нападение на полицейских и сотрудников ФСИН, поступило в Центральный райсуд Воронежа, следует из картотеки суда.

Дело связано с двумя эпизодами дезорганизации деятельности исправительных учреждений (ч.2 ст.321 УК РФ).

Подробности нового дела в отношении Гилмана не раскрываются.

Ранее он уже был судим за аналогичные преступления.

Как сообщалось, в январе 2022 года Гилман, находясь в поезде "Сухум - Москва", в состоянии опьянения вел себя агрессивно и конфликтовал с сотрудниками РЖД. В Воронеже иностранца сняли с поезда и доставили в отдел полиции, где он стал бить полицейского ногами.

В октябре 2022 года Центральный райсуд Воронежа признал Гилмана виновным по ч.1 ст.318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей) и назначил наказание в виде 4 лет и 6 месяцев исправительной колонии общего режима.

В мае 2023 года Воронежский облсуд рассмотрел апелляционную жалобу его защитников и смягчил приговор, сократив наказание до 3,5 лет лишения свободы.

После прибытия в исправительную колонию №2, расположенную в центре Воронежа, Гилман совершил нападения на сотрудников ФСИН и Следственного комитета. В октябре 2024 года его признали виновным в совершении трех эпизодов по ч. 2 ст. 321 (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении сотрудника места лишения свободы или места содержания под стражей в связи с осуществлением им служебной деятельности) и одному эпизоду по ч. 4 ст. 296 УК РФ (угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия, совершенные с применением насилия, опасного для жизни или здоровья).

Гилману было назначено наказание в виде 7 лет 1 месяца лишения свободы в колонии строгого режима.

Воронеж РЖД США ФСИН Роберт Гилман
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