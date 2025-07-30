Кассация оставила в силе решение о передаче зернотрейдера "Родные поля" в доход РФ

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Северо-Кавказского округа оставил без изменения решение Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда о передаче 100% долей зернотрейдера "Родные поля" (прежнее название - ООО "Торговый дом "РИФ") в доход России по иску Генеральной прокуратуры РФ, сообщил "Интерфаксу" адвокат Дмитрий Мальбин (представитель экс-владельца компании Петра Ходыкина).

"Арбитражный суд Северо-Кавказского округа оставил решение без изменения. Мы не согласны с таким решением и намерены его обжаловать", - сказал Мальбин.

Как сообщалось, Генпрокуратура РФ 25 декабря 2024 года подала в Арбитражный суд Ростовской области иск к Ходыкину и ООО "Современные фонды недвижимости" о взыскании в доход РФ 100% долей "Родных полей". ООО "Родные поля" полностью принадлежало комбинированному закрытому паевому инвестиционному фонду "Логистик" (владеет Ходыкин, находится под управлением паевого инвестиционного фонда ООО "Современные фонды недвижимости"). Суд удовлетворил иск 31 января 2025 года. Заседание прошло в закрытом режиме.

В апреле Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение Арбитражного суда Ростовской области. С 5 февраля Росимущество стало владельцем 100% долей компании, с 6 мая ООО "Родные поля" перешло под управление структуры РСХБ - ООО "РСХБ-Финанс".

По мнению Генпрокуратуры РФ, договор от 14 марта 2018 года, по результатам исполнения которого образовано ООО "Торговый дом "РИФ", является ничтожным из-за нарушения запрета на установление контроля офшорными юрисдикциями над стратегическими обществами. В 2022 году права на 100% долей предприятия получил Ходыкин.

"Поскольку доля ООО " Родные поля " на рынке перевалки зерна в морском порту Азов превышает 20%, (...) оно является стратегическим хозяйственным обществом. В ходе надзора выявлено, что в нарушение закона группой лиц с участием офшорных компаний путем совершения многочисленных сделок над ООО установлен иностранный контроль, а конечным бенефициаром общества выступает гражданин Федерации Сент-Китс и Невис и резидент ОАЭ Петр Ходыкин", - говорилось в материалах суда со ссылкой на заявителя.

В то же время в компании оценивали фактическую долю на рынке в 18%, что позволяет не относить ее к стратегическим хозяйственным обществам.

В настоящее время Ходыкин также пытается оспорить в суде решение ФАС России о признании компании хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обороны страны и безопасности государства. Кроме того, Ходыкин также требует признать незаконным решение управления ФАС по Ростовской области, принятое в августе 2017 года, об удовлетворении ходатайства ООО "ТД "РИФ" о реорганизации в форме присоединения к нему ООО "Промэкспедиция". Мотивировка иска не раскрывается. В деле в качестве третьего лица участвует Генпрокуратура РФ, заседания проходят в закрытом режиме в связи с тем, что в материалах дела имеются документы, содержащие коммерческую тайну "Родных полей". По словам адвоката Мальбина, суд прекратил производство в части требований, однако рассмотрение дела продолжается.

ООО "Торговый дом "РИФ" было создано для закупки и продажи сельскохозяйственной продукции на внутреннем рынке России и экспорта в страны ближнего и дальнего зарубежья. В апреле 2024 года компания сменила название на ООО "Родные поля".

ТД "РИФ" много лет был лидером в экспорте российского зерна. Весной прошлого года у него возникли трудности с поставками, которые были вызваны задержками с выдачей фитосанитарных сертификатов или вообще отказами в них. В результате уже загруженные суда стояли в портах.

Согласно пояснению к бухгалтерской отчетности за 2024 год, в прошлом году "Родные поля" вынуждены были приостановить закупку сельхозпродукции в связи с претензиями Россельхознадзора, соответственно, был снижен объем реализованных товаров как на экспорт, так и на внутреннем рынке. В то же время увеличился объем выручки, полученной по договорам фрахта и оказания услуг по перевалке груза.

По итогам 2024 года зернотрейдер снизил чистую прибыль в 4,3 раза к уровню предыдущего года - до 5,552 млрд рублей, выручку - в 3,3 раза, до 98,617 млрд рублей.