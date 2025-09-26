Поиск

Экс-владелец зернотрейдера "Родные поля" обжалует в Верховном суде передачу компании в доход РФ

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Бывший владелец зернотрейдера ООО "Родные поля" (прежнее название - ООО "Торговый дом "РИФ", 100% владеет Росимущество) Петр Ходыкин намерен оспорить в Верховном суде РФ решение о передаче компании в доход РФ, сообщил "Интерфаксу" адвокат Дмитрий Мальбин (представляет интересы Ходыкина).

"Жалоба (направлена - ИФ) в ВС РФ на решение по делу о передаче компании в собственность РФ", - сказал Мальбин.

По данным картотеки арбитражных дел, жалоба пока не принята к производству.

Арбитражный суд Ростовской области 31 января удовлетворил поданный в конце 2024 года иск Генпрокуратуры о взыскании в доход РФ 100% долей "Родных полей". В апреле Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд, а в июле кассационная инстанция оставили это решение без изменения. Владельцем 100% "Родных полей" с февраля стало Росимущество, в мае компания перешла под управление ООО "РСХБ-Финанс" (структуры РСХБ).

По мнению Генпрокуратуры РФ, договор от 14 марта 2018 года, по результатам исполнения которого было образовано ООО "Торговый дом "РИФ", является ничтожным из-за нарушения запрета на установление контроля офшорными юрисдикциями над стратегическими обществами. Ходыкин получил права на 100% долей предприятия в 2022 году.

"Поскольку доля ООО "Родные поля" на рынке перевалки зерна в морском порту Азов превышает 20%, оно является стратегическим хозяйственным обществом. В ходе надзора выявлено, что в нарушение закона группой лиц с участием офшорных компаний путем совершения многочисленных сделок над ООО установлен иностранный контроль, а конечным бенефициаром общества выступает гражданин Федерации Сент-Китс и Невис и резидент ОАЭ Петр Ходыкин", - говорилось в материалах суда со ссылкой на заявителя.

В то же время в самой компании оценивали фактическую долю "Родных полей" на рынке в 18%, что позволяет не относить ее к стратегическим хозяйственным обществам. В настоящее время Ходыкин пытается оспорить в суде решение ФАС России о признании компании хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обороны страны и безопасности государства.

Кроме того, Ходыкин требует признать незаконным решение управления ФАС по Ростовской области, принятое в августе 2017 года, об удовлетворении ходатайства ООО "ТД "РИФ" о реорганизации в форме присоединения к нему ООО "Промэкспедиция" (зерновой терминал в Азове). Мотивировка иска не раскрывается. В деле в качестве третьего лица участвует Генпрокуратура РФ, заседания проходят в закрытом режиме. По словам адвоката Мальбина, суд прекратил производство в части требований, однако рассмотрение дела продолжится в арбитражном суде Ростовской области. Предварительное судебное заседание назначено на 14 октября, оно также пройдет в закрытом режиме.

ООО "Торговый дом "РИФ" было создано для закупки и продажи сельскохозяйственной продукции на внутреннем рынке России, а также экспорта. В апреле 2024 года зернотрейдер сменил название на ООО "Родные поля". Компания много лет была лидером в экспорте российского зерна. Весной прошлого года у нее возникли трудности с поставками, вызванные задержками с выдачей фитосанитарных сертификатов или отказами в них.

Как следовало из пояснения к бухгалтерской отчетности за 2024 год, "Родные поля" вынуждены были приостановить закупку сельхозпродукции в связи с претензиями Россельхознадзора, соответственно, был снижен объем реализованных товаров как на экспорт, так и на внутреннем рынке. В то же время увеличился объем выручки, полученной по договорам фрахта и оказания услуг по перевалке груза.

По итогам 2024 года зернотрейдер снизил чистую прибыль в 4,3 раза по сравнению с уровнем предыдущего года - до 5,55 млрд рублей, выручку - в 3,3 раза, до 98,62 млрд рублей.

Генпрокуратура РФ Петр Ходыкин Родные поля Верховный суд РФ
