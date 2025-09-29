В Иркутске Ан-24 "Ангары" прервал взлет из-за технических неполадок

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Транспортная прокуратура выясняет обстоятельства прерванного взлета самолета Ан-24 рейса "Иркутск - Бодайбо", сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"29 сентября 2025 года, в 10 часов 18 минут (местного времени, 05:18 по Москве), в аэропорту города Иркутска произошло авиационное событие. Взлет воздушного судна Ан-24 авиакомпании "Ангара", выполняющего рейс по маршруту "Иркутск-Бодайбо", был прерван по решению командира воздушного судна в связи с техническими неполадками", - говорится в сообщении.

На борту самолета находились четыре члена экипажа и 37 пассажиров, никто не пострадал.

По факту проводится доследственная проверка по статье 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта), сообщила пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.