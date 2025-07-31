Суд взыскал с Тинькова 40 млн руб. в пользу Дерипаски из-за оскорблений в Сети

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Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Реутовский городской суд Московской области признал ложными и оскорбительными высказывания Олега Тинькова (признан в РФ иноагентом) в отношении бизнесмена Олега Дерипаски.

"Суд удовлетворил исковые требования Дерипаски, признав ранее распространенные Тиньковым сведения ложными. Суд обязал предпринимателя удалить и опровергнуть распространенную им информацию, а также взыскал 40 млн рублей в пользу Дерипаски", - сообщил "Интерфаксу" адвокат последнего Алексей Мельников.

Суд также установил судебную неустойку на случай неисполнения ответчиком решения суда в размере 100 тыс. рублей за каждый день возможного неисполнения решения.

Поводом для обращения в суд стала публикация Тинькова в Instagram (информационный ресурс запрещенной в РФ организации), в которой он допустил оскорбления личности Дерипаски.

Адвокат пояснил, что иск был подан в суд Реутова, поскольку "сам Тиньков утверждает, что последним местом его проживания в РФ является коммунальная квартира" в этом городе.

В октябре 2023 года Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края удовлетворил иск о защите чести и достоинства Дерипаски к Тинькову и компании Meta Platforms (признана экстремистской и запрещена в РФ).

Поводом для обращения в суд также стали оскорбительные высказывания Тинькова. Тогда суд взыскал с Тинькова 20 млн рублей, а также обязал его и Meta Platforms удалить порочащие Дерипаску сведения.