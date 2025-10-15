Поиск

Мособлсуд утвердил решение о взыскании с Тинькова в пользу Дерипаски 40 млн руб. из-за оскорблений

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Московский областной суд в среду признал законным решение о взыскании с Олега Тинькова (признан в РФ иноагентом) денежной компенсации из-за оскорбления бизнесмена Олега Дерипаски.

"Апелляционная инстанция отказала Олегу Тинькову в удовлетворении его жалобы на решение Реутовского городского суда Московской области о взыскании с него 40 млн рублей", - сообщил "Интерфаксу" адвокат Дерипаски Алексей Мельников.

Таким образом, сегодня решение суда вступило в законную силу и стало обязательным для исполнения.

По словам адвоката, Дерипаска планирует направить деньги на развитие детского спорта в Краснодарском крае.

"Мы довольны решением суда и считаем его законным и обоснованным. Аргументы миллиардера Тинькова, что с него много взыскали, отклонены обоснованно, поскольку с оспоренной информацией ознакомились больше 28 млн человек и получается, что за один такой просмотр с Тинькова взыскали примерно 1 рубль 37 копеек, что, очевидно, не является чрезмерным", - сказал адвокат.

В конце июля подмосковный суд признал ложными и оскорбительными высказывания Тинькова в отношении Дерипаски.

Суд обязал предпринимателя удалить и опровергнуть распространенную им информацию, а также взыскал с него 40 млн рублей в пользу Дерипаски.

Суд также установил судебную неустойку на случай неисполнения ответчиком решения суда в размере 100 тыс. рублей за каждый день возможного неисполнения решения суда.

Поводом для обращения в суд стала публикация Тинькова в Instagram (информационный ресурс запрещенной в РФ организации), в которой он допустил оскорбления личности Дерипаски.

Адвокат пояснил, что иск был подан в суд Реутова, поскольку "сам Тиньков утверждает, что последним местом его проживания в РФ является коммунальная квартира в Реутове".

В октябре 2023 года Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края удовлетворил иск о защите чести и достоинства Дерипаски к Тинькову и компании Meta Platforms (признана экстремистской и запрещена в РФ).

Поводом для обращения в суд также стали оскорбительные высказывания Тинькова. Тогда суд взыскал с Тинькова 20 млн рублей, а также обязал его и Meta Platforms удалить порочащие Дерипаску сведения.

