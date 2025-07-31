"Волгатранснефти" и "Каматрансойлу" отказали в пересмотре решения об отказе создать фонды для расчетов

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд (Ростов-на-Дону) оставил без изменения решение Арбитражного суда Краснодарского края, отказавшего владельцам танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" (потерпели крушение в Керченском проливе в декабре 2024 года) в создании двух фондов ограниченной ответственности суммарно на 1 млрд рублей для последующих финансовых выплат в рамках судебных разбирательств.

"Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Судебное заседание по рассмотрению жалобы ЗАО "Волгатранснефть" (владелец танкера "Волгонефть-239") и ООО "Каматрансойл" (владелец судна "Волгонефть-212") состоялось в четверг. Полный текст определения суда пока не опубликован.

Как сообщалось ранее, с ходатайствами о создании двух соответствующих фондов объемом 0,5 млрд рублей каждый заявляли представители владельцев танкеров в марте этого года в рамках иска ФГБУ "Морспасслужба" в части взыскания расходов за ликвидацию разлива нефтепродуктов.

Создание подобного фонда, как пояснял ранее представитель "Волгатранснефти", предусматривается Кодексом торгового мореплавания как института защиты интересов всех лиц, которые могут пострадать в результате разлива нефтепродуктов. У "Волгатранснефти" для фонда представлена гарантия АО "Российская национальная перестраховочная компания" (РНПК). Вместе с тем, по словам представителя компании, само создание фонда не означает признание ответственности.

"Фонд направлен на защиту интересов истцов (в судебных делах - ИФ) и других пострадавших лиц для того, чтобы распределять за счет средств фонда все суммы, которые могут быть взысканы в судебных разбирательствах", - пояснял позицию представитель "Волгатранснефти".

Вместе с тем, Арбитражный суд Краснодарского края, выслушав доводы сторон, на заседании 30 мая отказал в удовлетворении ходатайства.

Исковое заявление ФГБУ "Морспасслужба" о солидарном взыскании с компаний расходов за ликвидацию разлива нефтепродуктов было принято к производству 30 января. Изначально объем требований составлял 314,5 млн рублей, потом был увеличен до 485,1 млн рублей. Судебное заседание продолжится 1 августа.

Помимо "Морспасслужбы", в суды поступили и другие иски. Так, Черноморо-Азовское морское управление Росприроднадзора направило в Арбитражный суд Краснодарского края исковые заявления к владельцам танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", которые не компенсировали в добровольном порядке экологический ущерб. Сумма исчисленного вреда в отношении ООО "Кама Шиппинг" (фрахтователь танкера "Волгонефть-212") и ООО "Каматрансойл" солидарно составила 49,46 млрд рублей. Сумма вреда, подлежащая возмещению ЗАО "Волгатранснефть" - 35,48 млрд рублей. Решения по этим искам пока не вынесены.

В настоящее время в Арбитражном суде также рассматривается иск властей Анапы о солидарном взыскании с владельцев танкеров расходов за ликвидацию разлива нефтепродуктов в размере 546 млн рублей. Именно такая сумма была оплачена муниципалитетом по контрактам, касающимся ликвидации последствий ЧС.

Росрыболовство на основании проведенных исследований оценило общий размер ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам в результате аварии танкеров, в 2,5 млрд рублей. О планах подавать иски в суд ведомство пока не заявляло.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", в результате чего произошел разлив топлива. По данным Минтранса РФ, при крушении были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало 2,4 тыс. тонн мазута.

Введены режимы ЧС регионального характера в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе, также действует федеральный режим ЧС.