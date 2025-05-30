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Владельцам танкеров "Волгонефть" не разрешили создать фонды для выплат по судебным тяжбам

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Краснодарского края отказал владельцам танкеров "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", потерпевших крушение в Керченском проливе в декабре 2024 года, в ходатайстве о создании двух фондов ограничения ответственности суммарно на 1 млрд рублей для последующих финансовых выплат в рамках судебных разбирательств.

Об этом из суда передает корреспондент "Интерфакса".

"В удовлетворении ходатайств ООО "Каматрансойл" и ЗАО "Волгатранснефть" о создании фондов ограничения ответственности за ущерб от загрязнения нефтью отказать", - сказал судья.

С ходатайствами о создании двух соответствующих фондов объемом 546 млн рублей каждый заявили представители владельцев танкеров в марте в рамках иска ФГБУ "Морспасслужба" в части взыскания расходов за ликвидацию разлива нефтепродуктов.

Создание подобного фонда, как пояснял ранее представитель "Волгатранснефти", предусматривается Кодексом торгового мореплавания как института защиты интересов всех лиц, которые могут пострадать в результате разлива нефтепродуктов. У "Волгатранснефти" для фонда представлена гарантия АО "Российская национальная перестраховочная компания" (РНПК).

Ответчиками в данном деле выступают ЗАО "Волгатранснефть" (владелец судна "Волгонефть 239"), ООО "Кама Шиппинг" (ранее фигурировало в деле как владелец судна "Волгонефть 212", теперь значится как фрахтователь) и ООО "Каматрансойл" (владелец танкера "Волгонефть 212").

Исковое заявление ФГБУ "Морспасслужба" о солидарном взыскании с компаний расходов за ликвидацию разлива нефтепродуктов было принято к производству 30 января. Сумма требований составляет 314,5 млн рублей. В ходе судебного заседания в апреле представитель ФГБУ сообщила, что озвученный объем требований был основан на расчёте понесенных расходов за декабрь 2024 года - февраль 2025 года, вместе с тем, расходы по ликвидации продолжались и в последующие месяцы. В связи с этим сумма подлежит увеличению.

Сейчас в суде также рассматривается иск властей Анапы о солидарном взыскании с владельцев потерпевших крушение танкеров расходов за ликвидацию разлива нефтепродуктов в размере 546 млн рублей. Именно такая сумма была оплачена муниципалитетом по контрактам, касающимся ликвидации последствий ЧС.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", произошел разлив топлива. По данным Минтранса, в море попало 2,4 тысячи тонн мазута.

Введены режимы ЧС регионального характера в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе, также действует федеральный режим ЧС.

Росприроднадзор оценил ущерб от разлива мазута в Керченском проливе в 85 млрд рублей, и на этой неделе направил иски в суд. Сумма исчисленного вреда в отношении "Кама Шиппинг" и "Каматрансойла" солидарно составила 49,5 млрд рублей. Сумма вреда, подлежащая возмещению "Волгатранснефтью", - 35,5 млрд рублей.

Хроника 15 декабря 2024 года – 30 мая 2025 годаРазлив мазута в Керченском проливе
Росприроднадзор Кама Шиппинг Краснодарский край Керченский пролив Морспасслужба Волгатранснефть Волгонефть
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