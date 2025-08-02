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Землетрясение магнитудой 6,2 произошло возле Северных Курил

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Землетрясение зарегистрировано в субботу утром в Тихом океане возле Северных Курил Сахалинской области, сообщили "Интерфаксу" в Сахалинском филиале Единой Геофизической службы РАН.

"Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Тихом океане в субботу в 05:20 по сахалинскому времени (пятница 21:20 по Москве) с эпицентром в 208 км восточнее города Северо-Курильск на о. Парамушир, очаг залегал на глубине 29 км под морским дном", - сказал собеседник агентства.

По его словам, сейсмическое событие в Северо-Курильске ощутили силой до четырех баллов. Тревога цунами не объявлялась.

В Тихом океане возле Камчатки за минувшие сутки зафиксировано 146 афтершоков магнитудой от 3,2 до 6,2. В населенных пунктах полуострова более 20 из них ощущалась силой от двух до пяти баллов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Камчатскому краю в субботу.

Как сообщалось, 30 июля утром произошло мощное землетрясение возле Камчатки, которое стало сильнейшим с 1952 года. Его магнитуда достигала 8,8. Интенсивность подземных толчков в различных районах полуострова варьировалась от шести до семи и выше баллов. Была объявлена тревога цунами. Это землетрясение силой до восьми баллов также ощутили в Северо-Курильске, после чего туда пришли четыре волны цунами. Максимальный заплеск воды достиг около 200 м.

В Северо-Курильск и в Петропавловске-Камчатском в среду ввели режим ЧС, режим повышенной готовности к действиям в случае угрозы возникновения чрезвычайной ситуации введен в Камчатском крае. Ранее Камчатский филиал Единой Геофизической службы (ЕГС) РАН в своем телеграм-канале сообщал, что землетрясения магнитудой 7,5 и угрозой цунами еще возможны возле Камчатки в связи с продолжающимся афтершоковым процессом.

Северо-Курильский район состоит из одного населенного пункта - города Северо-Курильска на о. Парамушир.

Петропавловск-Камчатский Сахалинская область Тихий океан Парамушир
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