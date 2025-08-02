Поиск

Пять вулканов на Камчатке проявляют активность

Туристов просят не приближаться к ним

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Четыре вулкана на Камчатке извергаются, еще один - готовится к извержению, местных жителей и туристов просят к ним не приближаться, сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона в субботу.

"Ключевской - продолжение и усиление вершинного извержения, стромболианская деятельность, пепловая эмиссия и сход лавовых потоков. Возможны пепловые выбросы до 10 км над уровнем моря", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, на Шивелуче и Безымянном продолжается экструзивно-эксплозивное извержение, возможны пепловые выбросы до 8 км. На Карымском продолжается вершинное извержение, возможны пепловые выбросы до 8 км. На Камбальном "регистрируется сейсмическая активность, которая может вызвать эксплозивное извержение, возможны пепловые выбросы до 6 км".

Спасатели настоятельно советуют местным жителям и гостям региона "воздержаться от поездок и походов в окрестности указанных вулканов в радиусе 10 км от их вершины".

Камчатка Шивелуч
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло возле Северных Курил

Что произошло за день: пятница, 1 августа

Трамп распорядился о размещении ядерных подлодок из-за высказываний Медведева

Москва поручила организовать пропуск грузовиков с зерном для Армении через "Верхний Ларс"

Утвержден порядок введения внешнего управления в частных компаниях авиапрома и судостроения при военном положении

РФ в лице Росимущества стала владельцем 67% "Южуралзолота"

РФ в лице Росимущества стала владельцем 67% "Южуралзолота"

Минтруд предложил не брать на работу в сферу услуг мигрантов без знания русского

Минтранс не будет ограничивать число рейсов Turkish Airlines из-за ситуации с багажом

Минтранс не будет ограничивать число рейсов Turkish Airlines из-за ситуации с багажом
Военная операция на Украине

Путин заявил, что Часов Яр был взят под контроль несколько дней назад

Путин в целом положительно оценил итоги третьего раунда переговоров РФ и Украины

Путин в целом положительно оценил итоги третьего раунда переговоров РФ и Украины
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6867 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе443 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2325 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана415 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России88 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау90 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости396 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });