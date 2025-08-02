Пять вулканов на Камчатке проявляют активность

Туристов просят не приближаться к ним

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Четыре вулкана на Камчатке извергаются, еще один - готовится к извержению, местных жителей и туристов просят к ним не приближаться, сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона в субботу.

"Ключевской - продолжение и усиление вершинного извержения, стромболианская деятельность, пепловая эмиссия и сход лавовых потоков. Возможны пепловые выбросы до 10 км над уровнем моря", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, на Шивелуче и Безымянном продолжается экструзивно-эксплозивное извержение, возможны пепловые выбросы до 8 км. На Карымском продолжается вершинное извержение, возможны пепловые выбросы до 8 км. На Камбальном "регистрируется сейсмическая активность, которая может вызвать эксплозивное извержение, возможны пепловые выбросы до 6 км".

Спасатели настоятельно советуют местным жителям и гостям региона "воздержаться от поездок и походов в окрестности указанных вулканов в радиусе 10 км от их вершины".