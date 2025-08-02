Аэропорт Пензы возобновил работу после ограничений

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Ограничения на работу аэропорта Пензы сняты, сообщает Росавиация в субботу.

"Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.

Ранее со ссылкой на губернатора Пензенской области Олега Мельниченко сообщалось, что в результате атаки беспилотников на местное предприятие погибла женщина, еще два человека пострадали.