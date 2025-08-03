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Угроза цунами для побережья Камчатки снята

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Угроза цунами для берегов Камчатки отменена, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС РФ по региону.

"По информации Камчатского центра наблюдения и предупреждения о цунами, угроза цунами на Камчатке миновала. Эвакуация населения не потребовалась", - говорится в сообщении.

В населенных пунктах края подход волны цунами не подтвержден.

Как сообщалось, после происшедшего в воскресенье в Тихом океане, у берегов Камчатки землетрясения магнитудой 6,8 жителей региона предупредили, что по расчетам Камчатского центра наблюдения и предупреждения о цунами возможен подход волны цунами высотой не более 19 см к Алеутскому муниципальному округу, не более 15 см к Усть-Камчатскому муниципальному округу, а также не более 3 см к Петропавловск-Камчатскому городскому округу.

Камчатка
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