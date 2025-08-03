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Новый порт для белорусских грузов построят в Мурманской области

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - В Мурманской области будет построен новый порт для перевозок белорусских грузов, сообщил глава региона Андрей Чибис.

Губернатор написал в своем телеграм-канале, что в Москве провел встречу с министром транспорта РФ Андреем Никитиным, на которой "обсудили реализацию действующих проектов и приняли ключевые решения по дальнейшему развитию Мурманского транспортного узла и транспортной системы региона".

"Договорились начать подготовку проекта по увеличению пропускной способности железной дороги, чтобы в будущем построить новый порт для белорусских грузов. Это часть работы по поручению президента по развитию Мурманского транспортного узла", - отметил Чибис.

Белоруссия с начала 2022 года занимается переориентацией потоков экспортных грузов на российские порты после того, как была лишена возможности переваливать калийные удобрения через литовский порт Клайпеда. В настоящее время белорусские экспортеры для перевалки своих грузов используют порядка 20 российских портов, основной поток грузов идет через порты Ленобласти.

Весной 2024 года президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о начале поставок экспортных белорусских грузов по Северному морскому пути, заявив, что "перспектива работы по Северному морскому пути хорошая".

Мурманская область Андрей Чибис Белоруссия Мурманский транспортный узел
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