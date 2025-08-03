Синоптики спрогнозировали выход воды из рек Кубани

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Штормовое предупреждение о вероятности выхода воды из рек Краснодарского края из-за непогоды в воскресенье и понедельник распространили синоптики, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

"На Кубани действует штормовое предупреждение. В связи с ожидаемыми осадками и учетом времени добегания, до конца суток 3 августа, а также утром и днем 4 августа на реках и водотоках юго-западной территории Краснодарского края (Горячий Ключ) и Черноморского побережья от Анапы до Магри (Геленджик и Туапсинский район) ожидается подъем уровней воды с достижением опасных отметок и выше", - говорится в сообщении.

В МЧС отметили, что в случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить на "112" - единый номер вызова экстренных служб (с мобильного).