Поиск

Из затопленного урочища Горячего Ключа эвакуированы 17 туристов

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Спасатели эвакуировали туристов из затопленного урочища в Краснодарском крае, сообщает МЧС России в воскресенье.

"Поступило сообщение, что в районе города Горячий Ключ вода отрезала незарегистрированную группу туристов количеством 17 человек. Одна из участниц тургруппы сломала ногу. На тяжелой высокопроходимой технике спасатели доставили всех в безопасное место", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, в Туапсинском районе реки вышли из берегов и подтопили ряд территорий. Спасатели эвакуируют детские лагеря и жителей, чьи дома оказались в зоне подтопления. В поселке Лермонтово смыло мост, он был в аварийном состоянии.

Кроме того, из-за схода селя временно ограничено движение через Молдаванский перевал. В районе Джубги организовано реверсивное движение.

Горячий Ключ Краснодарский край
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Режим ЧС ввели в Туапсинском районе Краснодарского края

Режим ЧС ввели в Туапсинском районе Краснодарского края

Смерчи, ливни с грозами и выход рек из берегов спрогнозировали в Сочи

На Кубани спасли 25 пассажиров из упавшего в реку автобуса

В районе Туапсе из-за непогоды эвакуируют детские туристические группы

В районе Туапсе из-за непогоды эвакуируют детские туристические группы

Угроза цунами для побережья Камчатки снята

Активность извергающегося на Камчатке вулкана Крашенинникова снизилась

Активность извергающегося на Камчатке вулкана Крашенинникова снизилась

Ликвидировано открытое горение резервуара с топливом на нефтебазе в Сочи

Новый порт для белорусских грузов построят в Мурманской области

Возгорание резервуара с топливом на нефтебазе в Сочи локализовано

Минобороны РФ сообщило о нейтрализации за ночь 93 беспилотников ВСУ

Минобороны РФ сообщило о нейтрализации за ночь 93 беспилотников ВСУ
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6872 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2330 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе443 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана415 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России88 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау90 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости396 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });