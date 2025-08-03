Из затопленного урочища Горячего Ключа эвакуированы 17 туристов

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Спасатели эвакуировали туристов из затопленного урочища в Краснодарском крае, сообщает МЧС России в воскресенье.

"Поступило сообщение, что в районе города Горячий Ключ вода отрезала незарегистрированную группу туристов количеством 17 человек. Одна из участниц тургруппы сломала ногу. На тяжелой высокопроходимой технике спасатели доставили всех в безопасное место", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, в Туапсинском районе реки вышли из берегов и подтопили ряд территорий. Спасатели эвакуируют детские лагеря и жителей, чьи дома оказались в зоне подтопления. В поселке Лермонтово смыло мост, он был в аварийном состоянии.

Кроме того, из-за схода селя временно ограничено движение через Молдаванский перевал. В районе Джубги организовано реверсивное движение.