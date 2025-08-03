В селе Горячеключевского района Кубани подтоплены придомовые территории

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - В селе Фанагорийском Горячеключевского района произошел резкий подъем воды в реке Чепси из-за непогоды, сообщает глава Горячего Ключа Сергей Белопольский в воскресенье.

"Специалисты ГО и ЧС связывают такой стремительный рост уровня воды со смерчем, пришедшим со стороны моря. Работает система оповещения в населенных пунктах округа. Поступает информация о подтоплении придомовых территорий. Наши спасатели уже на месте оказывают помощь местным жителям", - написал он в своем телеграм-канале.

Белопольский отметил, что осадки затопили первый брод на пути в урочище Подвисло, где находилась неорганизованная группа туристов в составе 15 - 20 человек.

"На место направлена группа спасателей МЧС, а также машина высокой проходимости местного Комитета по лесу. По информации, поступающей с места, туристам ничего не угрожает", - подчеркнул он.

Ранее сообщалось, в Туапсинском районе реки вышли из берегов и подтопили ряд территорий. Спасатели эвакуируют детские лагеря и жителей, чьи дома оказались в зоне подтопления. Для пострадавших готовят пункты временного размещения. В поселке Лермонтово смыло мост, он был в аварийном состоянии.

Кроме того, из-за схода селя временно ограничено движение через Молдаванский перевал. В районе Джубги организовано реверсивное движение.