Поиск

В селе Горячеключевского района Кубани подтоплены придомовые территории

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - В селе Фанагорийском Горячеключевского района произошел резкий подъем воды в реке Чепси из-за непогоды, сообщает глава Горячего Ключа Сергей Белопольский в воскресенье.

"Специалисты ГО и ЧС связывают такой стремительный рост уровня воды со смерчем, пришедшим со стороны моря. Работает система оповещения в населенных пунктах округа. Поступает информация о подтоплении придомовых территорий. Наши спасатели уже на месте оказывают помощь местным жителям", - написал он в своем телеграм-канале.

Белопольский отметил, что осадки затопили первый брод на пути в урочище Подвисло, где находилась неорганизованная группа туристов в составе 15 - 20 человек.

"На место направлена группа спасателей МЧС, а также машина высокой проходимости местного Комитета по лесу. По информации, поступающей с места, туристам ничего не угрожает", - подчеркнул он.

Ранее сообщалось, в Туапсинском районе реки вышли из берегов и подтопили ряд территорий. Спасатели эвакуируют детские лагеря и жителей, чьи дома оказались в зоне подтопления. Для пострадавших готовят пункты временного размещения. В поселке Лермонтово смыло мост, он был в аварийном состоянии.

Кроме того, из-за схода селя временно ограничено движение через Молдаванский перевал. В районе Джубги организовано реверсивное движение.

Фанагорийское Горячеключевский район Сергей Белопольский Краснодарский край река Чепси
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Смерчи, ливни с грозами и выход рек из берегов спрогнозировали в Сочи

На Кубани спасли 25 пассажиров из упавшего в реку автобуса

В районе Туапсе из-за непогоды эвакуируют детские туристические группы

В районе Туапсе из-за непогоды эвакуируют детские туристические группы

Угроза цунами для побережья Камчатки снята

Активность извергающегося на Камчатке вулкана Крашенинникова снизилась

Активность извергающегося на Камчатке вулкана Крашенинникова снизилась

Ликвидировано открытое горение резервуара с топливом на нефтебазе в Сочи

Новый порт для белорусских грузов построят в Мурманской области

Возгорание резервуара с топливом на нефтебазе в Сочи локализовано

Минобороны РФ сообщило о нейтрализации за ночь 93 беспилотников ВСУ

Минобороны РФ сообщило о нейтрализации за ночь 93 беспилотников ВСУ

На нефтебазе в Адлерском районе Сочи загорелся резервуар с топливом

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6872 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2330 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе443 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана415 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России88 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау90 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости396 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });