Поиск

В Сочи полностью потушили пожар на нефтебазе

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Сотрудники оперативных служб ликвидировали открытое горение резервуара с топливом на нефтебазе в Адлерском районе Сочи, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю в воскресенье.

"В 16:00 мск полная ликвидация пожара на нефтебазе в Сочи", - говорится в сообщении.

Мэр Сочи Андрей Прошунин также сообщил в своем телеграм-канале, что "на нефтебазе в Адлерском районе зафиксирована полная ликвидация горения, пожар цистерны с топливом потушен".

Ранее сообщалось, что минувшей ночью атаке БПЛА подвергся Сочи. В результате падения обломков беспилотников загорелся один резервуар с нефтепродуктами объемом 2 000 кубометров. Пожар вскоре перешел на еще один резервуар. Общая площадь возгорания составила 362 кв. метра. Сотрудники оперативных служб привлекли расчеты и пожарный поезд. Пожарные полностью ликвидировали горение на одном из резервуаров в 06:05 утра.

Сочи
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Режим ЧС ввели в Туапсинском районе Краснодарского края

Режим ЧС ввели в Туапсинском районе Краснодарского края

Смерчи, ливни с грозами и выход рек из берегов спрогнозировали в Сочи

На Кубани спасли 25 пассажиров из упавшего в реку автобуса

В районе Туапсе из-за непогоды эвакуируют детские туристические группы

В районе Туапсе из-за непогоды эвакуируют детские туристические группы

Угроза цунами для побережья Камчатки снята

Активность извергающегося на Камчатке вулкана Крашенинникова снизилась

Активность извергающегося на Камчатке вулкана Крашенинникова снизилась

Ликвидировано открытое горение резервуара с топливом на нефтебазе в Сочи

Новый порт для белорусских грузов построят в Мурманской области

Возгорание резервуара с топливом на нефтебазе в Сочи локализовано

Минобороны РФ сообщило о нейтрализации за ночь 93 беспилотников ВСУ

Минобороны РФ сообщило о нейтрализации за ночь 93 беспилотников ВСУ
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6872 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2330 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе443 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана415 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России88 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау90 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости396 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });