В Сочи полностью потушили пожар на нефтебазе

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Сотрудники оперативных служб ликвидировали открытое горение резервуара с топливом на нефтебазе в Адлерском районе Сочи, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю в воскресенье.

"В 16:00 мск полная ликвидация пожара на нефтебазе в Сочи", - говорится в сообщении.

Мэр Сочи Андрей Прошунин также сообщил в своем телеграм-канале, что "на нефтебазе в Адлерском районе зафиксирована полная ликвидация горения, пожар цистерны с топливом потушен".

Ранее сообщалось, что минувшей ночью атаке БПЛА подвергся Сочи. В результате падения обломков беспилотников загорелся один резервуар с нефтепродуктами объемом 2 000 кубометров. Пожар вскоре перешел на еще один резервуар. Общая площадь возгорания составила 362 кв. метра. Сотрудники оперативных служб привлекли расчеты и пожарный поезд. Пожарные полностью ликвидировали горение на одном из резервуаров в 06:05 утра.