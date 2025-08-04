Что произошло за день: понедельник, 4 августа

Американские подлодки, очередь перед Крымским мостом и "оранжевый" уровень погодной опасности в Москве

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Дональд Трамп заявил, что две атомные подлодки США прибыли в назначенный район вблизи РФ. В Кремле сообщили, что не хотели бы втягиваться в полемику с США по поводу ядерных угроз, и напомнили, что в вопросах внешней политики РФ необходимо ориентироваться на заявления главы государства.

- Исполнители теракта в Crocus City Hall признали вину и заявили о раскаянии. Заседание проходит в закрытом от слушателей режиме.

- Очереди из более чем четырех тысяч машин образовались перед Крымским мостом. К вечеру понедельника очереди сократились с 4 тысяч до 1,8 тысячи.

- В МИД РФ заявили, что Москва более не считает себя связанной самоограничениями на развертывание РСМД наземного базирования.

- Легковой авторынок РФ в июле вырос по сравнению с июнем более чем на треть, показав лучший результат с начала года.

- Дональд Трамп значительно повысит пошлины на товары из Индии из-за российской нефти. Цены на нефть отскочили от внутридневных минимумов после заявлений президента США.

- Власти сообщили об уходе сети "Красное и белое" из Вологодской области. По словам губернатора региона, прекращено действие лицензии.

- "Оранжевый" уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за грозы. Синоптики предупреждают, что сильные дожди прогнозируются в столичном регионе до полудня вторника из-за прохождения циклона.