В Кремле после полемики Трампа и Медведева напомнили, что внешнюю политику определяет Путин

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - В Кремле заявили, что в вопросах внешней политики РФ необходимо ориентироваться на заявления главы государства - президента Владимира Путина.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об этом журналистам в понедельник в связи с полемикой в соцсетях между президентом США Дональдом Трампом и заместителем председателя Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым.

"Главное, конечно, - это позиция президента Путина. В нашей стране внешнюю политику формулирует глава государства - президент Путин", - сказал Песков в ответ на вопрос, не собираются ли в Кремле посоветовать Медведеву сбавить тон в своих высказываниях по внешней политике.

Пресс-секретарь отметил при этом: "В каждой стране члены руководства страны имеют разные точки зрения на происходящие события. Есть люди, весьма и весьма жестко настроенные в США и европейских странах, поэтому так бывает всегда".

1 августа Дональд Трамп заявил, что разместит ядерные подлодки "в соответствующих регионах" в связи с "провокационными" высказываниями Дмитрия Медведева в соцсетях.

4 августа Трамп сообщил, что в соответствии с ранее данным им указанием две атомные подводные лодки ВМС США размещены в определенном районе вблизи России.