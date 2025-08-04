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В Кремле не хотели бы втягиваться в полемику с США по поводу ядерных угроз

В Кремле не хотели бы втягиваться в полемику с США по поводу ядерных угроз
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Кремль не хотел бы втягиваться в полемику с США по поводу ядерных угроз, так как все должны быть аккуратны с ядерной риторикой, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В целом, конечно, в такую полемику не хотелось бы никак втягиваться и не хотелось бы это никак комментировать", - сказал он в понедельник журналистам, говоря о решении президента США Дональда Трампа отправить две ядерные подлодки ближе к России в ответ на заявления зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева.

"Россия очень внимательно относится к тематике ядерного нераспространения, и мы считаем, что все должны быть весьма аккуратны с ядерной риторикой", - продолжил представитель Кремля.

Он также отметил, что "американские подводные лодки и так находятся на боевом дежурстве, это постоянный процесс".

"Мы очень аккуратно относимся к любым заявлениям, связанным с ядерной проблематикой. Вы знаете, что Россия занимает ответственную позицию, позиция президента Путина прекрасно известна", - добавил Песков.

В Кремле считают, что в настоящее время не идет речь об эскалации ядерных конфликтов, также сказал пресс-секретарь президента РФ.

"В ядерной войне не может быть победителя. Вот это основной, наверное, постулат, из которого мы исходим. Не считаем, что сейчас речь идет о какой-то эскалации", - заявил Песков.

"Понятно, что эта очень сложная чувствительная субстанция обсуждается, которая, конечно, многими воспринимается эмоционально", - отметил он.

В пятницу Трамп заявил, что разместит ядерные подлодки "в соответствующих регионах" в связи с высказываниями Медведева в соцсетях.

"Основываясь на крайне провокационных заявлениях бывшего президента России Дмитрия Медведева, (...) я поручил разместить две ядерные подлодки в соответствующих регионах, просто на случай, если эти вздорные и подстрекательские заявления являются чем-то большим, чем простыми словами", - написал американский лидер в социальной сети Truth Social.

Он подчеркнул, что слова часто могут привести к неожиданным последствиям, но выразил надежду, что этого не произойдет.

Позднее Трамп сообщил, что в соответствии с ранее данным им указанием две атомные подводные лодки ВМС США размещены в определенном районе вблизи России.

Дмитрий Песков США Дмитрий Медведев Дональд Трамп
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