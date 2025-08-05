Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил семикилометровый столб пепла

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Выброс пепла зафиксирован на Ключевском вулкане на Камчатке на высоту 7 км утром во вторник, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук.

"Спутниковые данные KVERT показали, что выбросы пепла достигли высоты 7 км над уровнем моря, а пепловый шлейф простирается на 490 км к юго-востоку от вулкана. Из кратера на вершине вулкана продолжается движение лавовых потоков и выброс пепла", - говорится в сообщении.

По данным KVERT, продолжается взрывное извержение вулкана на вершине, выбросы пепла на высоту до 10 км могут произойти в любой момент, "продолжающаяся активность может повлиять на международные и низколетящие воздушные суда".

По данным пресс-службы ГУ МЧС региона, на пути распространения пеплового шлейфа населенные пункты отсутствуют, зарегистрированных туристических групп в районе вулкана нет.

Спасатели рекомендуют местным жителям и гостям региона не посещать окрестности вулкана и не пытаться совершать на него восхождения.

Вулкану присвоен "оранжевый" код авиационной опасности.

Ключевской - действующий вулкан на востоке Камчатки, его высота составляет 4,85 тыс. м. Он находится в 360 км от Петропавловска-Камчатского, на его склоне в 30 км от вершины расположен поселок Ключи. Ключевской является одним из самых активных вулканов мира.