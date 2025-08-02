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Вулкан Ключевской выбросил девятикилометровый столб пепла

Вулкан Ключевской выбросил девятикилометровый столб пепла
Вулкан Ключевской выбрасывает пепел. Архивное фото.
Фото: Елена Верещака/ТАСС

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Вулкан Ключевской на Камчатке в субботу выбросил пепел на высоту до девяти километров, сообщает Камчатский филиал Единой Геофизической службы (ЕГС) РАН.

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"Вулкан Ключевской. Высота пеплового выброса составила около 9 тыс. м над уровнем моря", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что пять вулканов на Камчатке проявляют активность - Ключевской, Шивелуч, Карымский, Безымянный, Камбальный.

Спасатели советуют местным жителям и гостям региона "воздержаться от поездок и походов в окрестности указанных вулканов в радиусе 10 км от их вершины".

Ключевской Карымский Шивелуч Камчатка
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