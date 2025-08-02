Вулкан Ключевской выбросил девятикилометровый столб пепла

Вулкан Ключевской выбрасывает пепел. Архивное фото. Фото: Елена Верещака/ТАСС

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Вулкан Ключевской на Камчатке в субботу выбросил пепел на высоту до девяти километров, сообщает Камчатский филиал Единой Геофизической службы (ЕГС) РАН.

"Вулкан Ключевской. Высота пеплового выброса составила около 9 тыс. м над уровнем моря", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что пять вулканов на Камчатке проявляют активность - Ключевской, Шивелуч, Карымский, Безымянный, Камбальный.

Спасатели советуют местным жителям и гостям региона "воздержаться от поездок и походов в окрестности указанных вулканов в радиусе 10 км от их вершины".