Суд отказал в аресте водителя автобуса, столкнувшегося с поездом в Ленобласти

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Суд в Петербурге избрал запрет действий водителю автобуса, обвиняемому в смертельном ДТП с поездом в Лодейнопольском районе Ленинградской области, сообщает в среду объединенная пресс-служба судов северной столицы.

Евгению Ивашову, в том числе, нельзя покидать территорию муниципалитета, где он проживает (кроме случаев проезда на работу и с работы), получать и отправлять почту, пользоваться интернетом.

Следствие просило заключить фигуранта под стражу.

4 августа на железнодорожном переезде под Лодейным Полем столкнулись автобус под управлением Ивашова, в котором находились около 40 паломников, и грузовой поезд. Предварительно установлено, что водитель автобуса проигнорировал запрещающий сигнал - машинист поезда применил экстренное торможение, но состав все равно задел заднюю часть автобуса.

По данным правительства Ленобласти, в результате ДТП один человек погиб и 16 получили травмы.

Возбуждено два уголовных дела - по статье 264 (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств) и по статье о нарушении правил безопасности железнодорожного транспорта (часть 2 статьи 263 УК РФ).