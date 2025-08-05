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Песков назвал приговор главе Гагаузии Гуцул политически мотивированным решением

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал приговор в отношении главы Гагаузии Евгении Гуцул образцом политически мотивированного решения.

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"Это действительно образец политически мотивированного решения, это образец попыток оказания неприкрытого и незаконного на самом деле давления на политических оппонентов в ходе предвыборной кампании", - сказал Песков журналистам во вторник.

"Мы видим, как оппозиция всячески зажимается в Молдавии. Фактически люди лишаются возможности голосовать за тех, кого они предпочитают. И, конечно, речь идет о том, что правила и нормы демократии всячески попираются сейчас в этой стране", - подчеркнул представитель Кремля.

Районный суд Кишинева приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы по делу о финансировании партии "Шор".


Дмитрий Песков Гагаузия Молдавия
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