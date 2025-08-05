Москва ждет от международных правозащитных структур объективной оценки приговору Гуцул

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Москва призывает международные правозащитные структуры дать объективную оценку приговору главе Гагаузии Евгении Гуцул, заявила представитель МИД Мария Захарова.

"Международные правозащитные структуры не могут игнорировать очередной факт беспредела кишиневского режима и обязаны дать ему объективному оценку", - говорится в ее комментарии.

"По мере приближения 28 сентября парламентских выборов в Молдавии кишиневский режим активизирует открытую борьбу с оппозиционными политиками, выступающими за выстраивание сбалансированного политического курса и поддержание диалога с Россией, - отметила Захарова. - Уголовное преследование несогласных и вынесение им обвинительных приговоров стало "визитной карточкой" молдавских властей".

Суд сектора Буюкань Кишинева приговорил башкана Гагаузской автономии Молдавии Гуцул к семи годам тюрьмы. По этому же делу секретарь бывшей политической партии "Шор" Светлана Попан приговорена к шести годам тюрьмы. Гуцул и Попан обвиняются в соучастии в незаконном финансировании партии на выборах.

Инкриминируемые деяния относятся к периоду 2019-2022 годов, когда Гуцул работала секретарем отдела мониторинга, планирования и контроля партии "Шор", объявленной неконституционной в июне 2023 года. Согласно обвинению, работая в партии "Шор", Гуцул и Попан активно участвовали "в систематическом ввозе в Молдавию значительных сумм незадекларированных денег, поступивших от организованной преступной группы". Деньги предположительно доставлялись воздушным и наземным транспортом, а потом их интегрировали в деятельность партии.

По другому пункту обвинения Гуцул обвиняется в координации деятельности территориальных отделений партии "Шор" в нескольких районах страны в октябре-ноябре 2022 года. Ее обвиняют в сознательном принятии финансирования партии от организованной преступной группы на общую сумму около 42,5 млн леев (около $2,5 млн).

Гуцул и Попан не признали своей вины.