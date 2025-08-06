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С сентября не вошедшим в реестр гостиницам будут грозить крупные штрафы

Не прошедшие классификацию отели не будут отображаться в системах бронирования

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - С 6 сентября вступают в силу изменения в административный кодекс, которые вводят штрафы за деятельность не прошедших классификацию средств размещения в размере от 300 до 450 тысяч рублей для юрлиц, сообщает Минэкономразвития.

"Ситуация с прохождением средствами размещения классификации обсуждалась в Москве на конференции "Самооценка как этап классификации средств размещения: цифровые и экспертные решения, государственный контроль и поддержка бизнеса". Ее участники подчеркнули, что с 1 сентября объекты, не прошедшие эту процедуру, не будут отображаться в системах бронирования агрегаторов. А уже с 6 сентября вступают в силу изменения в Кодекс об административных правонарушениях, где установлены штрафы за работу средств размещения, которые не прошли классификацию. Для юридических лиц сумма составит от 300 до 450 тысяч рублей. Повторное нарушение этого требования или неисполнение предписания органа контроля приведет к наложению оборотных штрафов", - говорится в сообщении.

Замминистра экономического развития Алексей Херсонцев подчеркнул на конференции, что общая задача Минэкономразвития и регионов - оказать достаточный уровень поддержки участникам рынка, чтобы прибегать к таким штрафам как можно реже.

"Эта реформа направлена на решение двух задач: создать равные условия для работы всех участников рынка и повысить доверие туристов к качеству размещения. До 1 января нынешнего года под классификацией понимали исключительно получение звезд гостиницами. С начала этого года сама процедура классификации претерпела существенные изменения и разделилась на два этапа, а в ее периметр вошли не только гостиницы, но и базы отдыха, кемпинги и санатории. Теперь классификация - это двухэтапная процедура. Первый этап обязателен для всех средств размещения - это самооценка, результатом которой становится включение средства размещения в созданный Росаккредитацией реестр средств размещения. Без прохождения этого этапа средство размещения работать не может", - отметил Херсонцев.

Он добавил, что второй этап происходит по желанию гостиниц. Они могут обратиться в аккредитованную организацию и пройти оценку на соответствие дополнительным показателям качества - звездам.

Как напомнили в Минэкономразвития, 1 января Росаккредитация автоматически перенесла в новый реестр все гостиницы, которые были классифицированы до начала реформы. До 1 марта 2025 года все остальные средства размещения, базы отдыха и кемпинги, должны были сообщить о своей деятельности и пройти упрощенную самооценку, то есть заполнить сведения о своем названии, адресе и месте нахождения. С 1 марта средства размещения, которые отсутствуют в новом реестре, не имеют права принимать гостей.

"Контрольные полномочия для оценки соблюдения этого требования также с 1 марта были переданы регионам. Финальная точка реформы - это 1 сентября 2025 года. До этого срока все средства размещения - и гостиницы, которые автоматически были перенесены в новый реестр, и кемпинги, и базы отдыха - должны завершить самооценку, обновить информацию о своей деятельности и с помощью фотографий, сделанных в мобильном приложении "Инспектор", подтвердить свое соответствие обязательным требованиям", - говорится в сообщении.

Глава Росаккредитации Дмитрий Вольвач отметил, что цифровая подсистема "Гостеприимство", интегрированная в ФГИС Росаккредитации, на базе которой проходит классификация средств размещения, позволяет обрабатывать до 100 тыс. заявок от средств размещения в сутки.

"Мы получаем более 2 тысяч заявок в неделю. С 1 августа служба поддержки и чат для участников рынка работают в круглосуточном режиме. За полгода система прошла стресс-тест, и сейчас мы готовы к максимальной нагрузке", - сказал он.

По данным на конец июля, самооценку в системе Росаккредитации прошли более 10 тысяч отелей, в реестр классифицированных средств размещения вошли более 26 тысяч объектов.

Минэкономразвития Алексей Херсонцев Росаккредитация Дмитрий Вольвач
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