Поиск

Самооценку в реестре Росаккредитации прошли три четверти средств размещения

70% отельеров проходят процедуру с первой попытки, все остальные - со второй

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - По состоянию на 28 августа три четверти всех средств размещения в Роччмм прошли самооценку и направили данные в Росаккредитацию, из них 7 тыс. - новые, сообщила пресс-служба ведомства

"В день поступает уже более 1 тысячи заявок на прохождение самооценки, 70% отельеров проходят процедуру с первой попытки, все оставшиеся - со второй. За последние пять дней самооценку прошли почти 3,5 тысяч объектов. Мы предельно заинтересованы в том, чтобы как можно больше средств размещения попали в реестр, поэтому оказываем максимально возможную поддержку представителям отрасли. Уверены, что все те, кто в этом заинтересован, пройдут самооценку в установленный законом срок 1 сентября и продолжат работать", - прокомментировал руководитель ведомства Дмитрий Вольвач.

Не пройдут самооценку в основном те, кто завершил деятельность, или намерен сделать это, а также объекты, которые проводят у себя ремонт. Они пройдут ее перед возобновлением работы.

"Среди прошедших процедуру средств размещения 16 тысяч гостиниц и 4 тысяч баз отдыха, а также почти по 500 кемпингов и санаториев. Общее число номеров в классифицированных объектах превышает миллион", - говорится в сообщении.

По закону, принятому в конце 2024 года, классификация теперь охватывает не только гостиницы, но все средства размещения, включая кемпинги, глэмпинги, базы отдыха. Кроме того, она проходит в два этапа, первый из которых - так называемая самооценка, когда объект сам оценивает свое соответствие определенному типу средств размещения и обязательным требованиям к нему, заносит необходимые данные в мобильное приложение, получает классификацию "без звезд", заносится в реестр и уже может легально работать. С 6 сентября 2025 года вступят в силу изменения в Кодекс об административных правонарушениях, где установлены штрафы для средств размещения, которые не прошли обязательную классификацию.

Дмитрий Вольвач Росаккредитация
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Гендиректор РКК "Энергия" опроверг информацию о продаже предприятия

Роспотребнадзор сообщил Wildberries и Ozon о признаках нарушений на их площадках

Роспотребнадзор сообщил Wildberries и Ozon о признаках нарушений на их площадках

Введение маркировки произведений искусства с упоминанием наркотиков отложено на полгода

Школам рекомендовали составить списки для пропускного режима к 1 сентября

Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры по поводу изъятия украинской "дочки" Сбера

Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры по поводу изъятия украинской "дочки" Сбера

Запорожская область частично обесточена после ударов БПЛА

Военная операция на Украине

Министр обороны РФ проинспектировал группировку войск "Центр" в зоне СВО

Число машин на досмотр перед Крымским мостом со стороны Керчи превысило 1,5 тыс.

Число машин на досмотр перед Крымским мостом со стороны Керчи превысило 1,5 тыс.

Альпинист погиб, попав под камнепад в горах Кабардино-Балкарии

Ученые сообщили о комфортном пребывании в космосе животных на борту капсулы "Бион-М"

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7043 материалов
Бюджет РФБюджет РФ48 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России93 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2362 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости402 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });