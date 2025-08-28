Самооценку в реестре Росаккредитации прошли три четверти средств размещения

70% отельеров проходят процедуру с первой попытки, все остальные - со второй

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - По состоянию на 28 августа три четверти всех средств размещения в Роччмм прошли самооценку и направили данные в Росаккредитацию, из них 7 тыс. - новые, сообщила пресс-служба ведомства

"В день поступает уже более 1 тысячи заявок на прохождение самооценки, 70% отельеров проходят процедуру с первой попытки, все оставшиеся - со второй. За последние пять дней самооценку прошли почти 3,5 тысяч объектов. Мы предельно заинтересованы в том, чтобы как можно больше средств размещения попали в реестр, поэтому оказываем максимально возможную поддержку представителям отрасли. Уверены, что все те, кто в этом заинтересован, пройдут самооценку в установленный законом срок 1 сентября и продолжат работать", - прокомментировал руководитель ведомства Дмитрий Вольвач.

Не пройдут самооценку в основном те, кто завершил деятельность, или намерен сделать это, а также объекты, которые проводят у себя ремонт. Они пройдут ее перед возобновлением работы.

"Среди прошедших процедуру средств размещения 16 тысяч гостиниц и 4 тысяч баз отдыха, а также почти по 500 кемпингов и санаториев. Общее число номеров в классифицированных объектах превышает миллион", - говорится в сообщении.

По закону, принятому в конце 2024 года, классификация теперь охватывает не только гостиницы, но все средства размещения, включая кемпинги, глэмпинги, базы отдыха. Кроме того, она проходит в два этапа, первый из которых - так называемая самооценка, когда объект сам оценивает свое соответствие определенному типу средств размещения и обязательным требованиям к нему, заносит необходимые данные в мобильное приложение, получает классификацию "без звезд", заносится в реестр и уже может легально работать. С 6 сентября 2025 года вступят в силу изменения в Кодекс об административных правонарушениях, где установлены штрафы для средств размещения, которые не прошли обязательную классификацию.