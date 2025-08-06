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Правительство РФ проработает опережающее выделение средств из ФНБ на льготный лизинг гражданских судов

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Ведомства РФ проработают возможность опережающего доведения до судостроителей запланированных в рамках реализации программы льготного лизинга средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), а также меры, которые позволили бы обеспечить дозагрузку российских верфей.

Как говорится в сообщении правительства РФ, такое поручение дал первый вице-премьер Денис Мантуров по итогам совещания по вопросам реализации программы льготного лизинга гражданских судов.

Минпромторг в рамках совещания представил "предложения министерства по возможным изменениям параметров действующей программы льготного лизинга судов, направленных на сохранение финансовой стабильности отраслевых предприятий в текущих макроэкономических условиях", отмечается в пресс-релизе кабмина.

В совещании принимали участие главы Минпромторга и Минфина Антон Алиханов и Антон Силуанов, представители Минтранса и Минэкономразвития, представители компаний судостроительной отрасли и транспортные компании.

Денис Мантуров Антон Алиханов Антон Силуанов Минпромторг Минфин Минтранс
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