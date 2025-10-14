Новая программа льготного водного лизинга может быть расширена на электросуда

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Финансирование строительства порядка 50 судов предусматривается в рамках новой программы водного лизинга, сообщил журналистам министр промышленности и торговли Антон Алиханов и добавил, что в дальнейшем программа может быть расширена на электросуда.

"Текущая редакция законопроекта (проект федерального бюджета на 2026-2028 годы) предполагает выделение финансирования в объеме 43,6 млрд рублей в период 2026-2028 годов на новую программу льготного лизинга гражданских судов. Данная мера востребована как наиболее эффективный механизм обновления российского гражданского флота. Планируется, что за счет этого инструмента будет профинансировано строительство порядка 50 судов", - сказал Алиханов.

Он напомнил, что, помимо этого, в 2026 году предусмотрено 5 млрд рублей на поддержку реализации действующей программы лизинга гражданских судов водного транспорта Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК), что позволит профинансировать строительство 40 пассажирских судов.

Алиханов подтвердил, что в дальнейшем программа льготного лизинга может быть докапитализирована, в том числе с учетом потребностей в замене ветхого флота (ранее о расширении лизинга в судостроении по мере исполнения трехлетнего бюджета говорил первый вице-премьер Денис Мантуров). "Что касается наших новых планов, мы будем смотреть исходя из реализации доходной части бюджета в следующем году. Это тоже одно из приоритетных направлений, которые мы обычно предлагаем на докапитализацию, дофинансирование по мере исполнения бюджета, если такие возможности появляются", - заверил глава Минпромторга.

Он сообщил также, что одним из направлений расширения программы может стать добавление в нее электросудов. Такое предложение, по его словам, рассматривается. "У нас есть запросы от регионов. Мы, на самом деле, отталкиваемся от того спроса, который формируют либо грузовладельцы, которые приобретают суда, либо регионы, имея в виду инфраструктуру гражданских перевозок, пассажирских", - отметил он.

В проект федерального бюджета на предстоящую трехлетку заложены 43,6 млрд рублей на субсидию, выделяемую российским лизинговым компаниям на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам на строительство судов водного транспорта. В 2026 году субсидирование может составить 7,1 млрд рублей, в 2027 году - 29,6 млрд рублей и 6,9 млрд рублей в 2028 году.

Всего на курируемый Минпромторгом федеральный проект "Производство судов и судового оборудования" в проекте бюджета на трехлетку заложено свыше 112 млрд рублей. В том числе в 2026 году на эти цели планируется направить 32,26 млрд рублей, в 2027 году - 50,11 млрд рублей, в 2028 году - 29,91 млрд рублей.

В рамках федпроекта субсидии судовладельцам по судовому утилизационному гранту (СУГ) в 2026 году могут составить 685,5 млн рублей и по 1 млрд рублей в 2027-2028 годах. На субсидирование затрат на выполнение комплексных проектов по разработке, созданию и внедрению в серийное производство судового комплектующего оборудования в 2026 году планируется выделить 5,4 млрд рублей, в 2027 году - 3,1 млрд рублей и 5,1 млрд рублей в 2028 году. На проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) в судостроении предлагается направить 4,8 млрд рублей в 2026 году, и по 4,2 млрд рублей в 2027-2028 годах

На новую субсидию российским компаниям на финансирование части затрат по строительству судов в течение трех лет предлагается выделить почти 9,4 млрд рублей. В том числе 2,9 млрд рублей в 2026 году, 3,8 млрд. рублей в 2027 году и 2,65 млрд рублей в 2028 году. Субсидирование части затрат на строительство крупнотоннажных судов в 2026 году может составить 1,86 млрд рублей, в 2027 году - 673,6 млн рублей и 4,75 млрд рублей в 2028 году.

Кроме того, на субсидирование возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам, взятым в 2009-2025 годах на уплату лизинговых платежей, в ближайшую трехлетку предусмотрено выделение свыше 11 млрд рублей. В том числе 3,7 млрд рублей в 2026 году, 3,8 млрд рублей в 2027 году и 3,78 млрд рублей в 2028 году.