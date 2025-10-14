Поиск

Новая программа льготного водного лизинга может быть расширена на электросуда

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Финансирование строительства порядка 50 судов предусматривается в рамках новой программы водного лизинга, сообщил журналистам министр промышленности и торговли Антон Алиханов и добавил, что в дальнейшем программа может быть расширена на электросуда.

"Текущая редакция законопроекта (проект федерального бюджета на 2026-2028 годы) предполагает выделение финансирования в объеме 43,6 млрд рублей в период 2026-2028 годов на новую программу льготного лизинга гражданских судов. Данная мера востребована как наиболее эффективный механизм обновления российского гражданского флота. Планируется, что за счет этого инструмента будет профинансировано строительство порядка 50 судов", - сказал Алиханов.

Он напомнил, что, помимо этого, в 2026 году предусмотрено 5 млрд рублей на поддержку реализации действующей программы лизинга гражданских судов водного транспорта Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК), что позволит профинансировать строительство 40 пассажирских судов.

Алиханов подтвердил, что в дальнейшем программа льготного лизинга может быть докапитализирована, в том числе с учетом потребностей в замене ветхого флота (ранее о расширении лизинга в судостроении по мере исполнения трехлетнего бюджета говорил первый вице-премьер Денис Мантуров). "Что касается наших новых планов, мы будем смотреть исходя из реализации доходной части бюджета в следующем году. Это тоже одно из приоритетных направлений, которые мы обычно предлагаем на докапитализацию, дофинансирование по мере исполнения бюджета, если такие возможности появляются", - заверил глава Минпромторга.

Он сообщил также, что одним из направлений расширения программы может стать добавление в нее электросудов. Такое предложение, по его словам, рассматривается. "У нас есть запросы от регионов. Мы, на самом деле, отталкиваемся от того спроса, который формируют либо грузовладельцы, которые приобретают суда, либо регионы, имея в виду инфраструктуру гражданских перевозок, пассажирских", - отметил он.

В проект федерального бюджета на предстоящую трехлетку заложены 43,6 млрд рублей на субсидию, выделяемую российским лизинговым компаниям на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам на строительство судов водного транспорта. В 2026 году субсидирование может составить 7,1 млрд рублей, в 2027 году - 29,6 млрд рублей и 6,9 млрд рублей в 2028 году.

Всего на курируемый Минпромторгом федеральный проект "Производство судов и судового оборудования" в проекте бюджета на трехлетку заложено свыше 112 млрд рублей. В том числе в 2026 году на эти цели планируется направить 32,26 млрд рублей, в 2027 году - 50,11 млрд рублей, в 2028 году - 29,91 млрд рублей.

В рамках федпроекта субсидии судовладельцам по судовому утилизационному гранту (СУГ) в 2026 году могут составить 685,5 млн рублей и по 1 млрд рублей в 2027-2028 годах. На субсидирование затрат на выполнение комплексных проектов по разработке, созданию и внедрению в серийное производство судового комплектующего оборудования в 2026 году планируется выделить 5,4 млрд рублей, в 2027 году - 3,1 млрд рублей и 5,1 млрд рублей в 2028 году. На проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) в судостроении предлагается направить 4,8 млрд рублей в 2026 году, и по 4,2 млрд рублей в 2027-2028 годах

На новую субсидию российским компаниям на финансирование части затрат по строительству судов в течение трех лет предлагается выделить почти 9,4 млрд рублей. В том числе 2,9 млрд рублей в 2026 году, 3,8 млрд. рублей в 2027 году и 2,65 млрд рублей в 2028 году. Субсидирование части затрат на строительство крупнотоннажных судов в 2026 году может составить 1,86 млрд рублей, в 2027 году - 673,6 млн рублей и 4,75 млрд рублей в 2028 году.

Кроме того, на субсидирование возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам, взятым в 2009-2025 годах на уплату лизинговых платежей, в ближайшую трехлетку предусмотрено выделение свыше 11 млрд рублей. В том числе 3,7 млрд рублей в 2026 году, 3,8 млрд рублей в 2027 году и 3,78 млрд рублей в 2028 году.

Антон Алиханов ГТЛК Денис Мантуров Минпромторг
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В суд направлено дело бывшего начальника кадрового главка Минобороны Кузнецова

Более 100 объектов недвижимости, принадлежащих экс-судье ВС Момотову, взысканы в доход РФ

Более 100 объектов недвижимости, принадлежащих экс-судье ВС Момотову, взысканы в доход РФ

В Астраханской области зафиксировали рост численности воблы после запрета на вылов

В Республике Алтай решили запретить продажу алкоголя по выходным

В Республике Алтай решили запретить продажу алкоголя по выходным

Минобрнауки предложило разрешить вузам учитывать результаты четвертого предмета ЕГЭ

Минобрнауки предложило разрешить вузам учитывать результаты четвертого предмета ЕГЭ

Топливный демпфер будут рассчитывать на основе индикативных цен в рамках Налогового кодекса

Песков призвал дождаться итогов пятничной встречи Трампа и Зеленского

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7360 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2457 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России106 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске104 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });