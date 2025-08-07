"Главпродукт" перешел под управление "Промсельхозинвеста"

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Холдинг "Главпродукт", который по решению суда передан государству, перешел под управление основного юридического лица - ООО "Промсельхозинвест", сообщается в ЕГРЮЛ.

Собственником "Промсельхозинвеста" с конца июля 2025 года является государство.

11 июля Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры к американской Universal Beverage Company, которой принадлежал "Главпродукт", и ее акционеру Леониду Смирнову об обращении в доход государства основных активов холдинга.

Иск Генпрокуратуры был подан в начале марта 2025 года. В мае его рассмотрение было переведено в закрытый режим.

Как сообщалось в материалах суда, исковое заявление направлено на "защиту публичных интересов в сфере обеспечения экономического суверенитета страны, признании недействительными (ничтожными) сделок, взыскании в пользу Российской Федерации денежных средств".

По данным "Ведомостей", Генпрокуратура требовала изъять в доход государства ключевые компании группы и обвиняла Смирнова в выводе почти 1,4 млрд рублей на счета в американский банк JPMorgan Chase. Временные ограничения, призванные блокировать отток капитала, были проигнорированы.

"Главпродукт" был основан в 1999 году. Свою долю на российском рынке мясной консервации группа оценивает в около 10%, молочной - около 7%, рыбной - до 3%.

В октябре 2024 года активы холдинга по указу президента были переданы во временное управление Росимущества.