Четверо пострадавших при обрыве канатной дороги в Нальчике остаются в больнице

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Часть пострадавших в результате обрыва троса канатно-кресельной дороги в курортной зоне столицы Кабардино-Балкарии Нальчика выписаны из медучреждения, сообщает Минздрав республики в субботу.

"Два пациента на утро выписаны с улучшением состояния, четверо пострадавших находятся в Республиканской клинической больнице", - говорится в сообщении.

По данным Минздрава КБР, прооперирована пациентка, получившая травму позвонка. Она находится в отделении реанимации и интенсивной терапии в стабильном состоянии.

Обрыв троса канатной дороги произошел в парке аттракционов курортной зоны столицы Кабардино-Балкарии Нальчика вечером 8 августа.

По данным ГУ МЧС России по КБР, во время происшествия на канатной дороге находился 21 человек.

В результате обрыва троса канатно-кресельной дороги травмы получили 12 человек.

После обрыва троса канатной дороги в курортной зоне Нальчика возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда).