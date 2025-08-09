Трое пострадавших остаются в больнице после обрыва канатной дороги в Нальчике

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Еще одного пострадавшего в результате обрыва троса канатно-кресельной дороги в курортной зоне столицы Кабардино-Балкарии Нальчика выписали из больницы, трое остаются в медучреждении, сообщает Минздрав республики в субботу.

"Одна пациентка с травой позвоночника прооперирована. Она находится в отделении реанимации и интенсивной терапии, состояние стабильное. Другой пациентке планируется отложенное оперативное вмешательство по поводу травмы позвонка, ее состояние оценивается как средней степени тяжести", - говорится в сообщении.

Третьему пациенту в состоянии средне-легкой степени тяжести проводят стационарное консервативное лечение.

Обрыв троса канатной дороги произошел в парке аттракционов курортной зоны столицы Кабардино-Балкарии Нальчика 8 августа около 17:45.

По данным ГУ МЧС России по КБР, во время происшествия на канатной дороге находился 21 человек.

В результате обрыва троса канатно-кресельной дороги травмы получили 12 человек, шестерых из них госпитализировали.

После обрыва троса канатной дороги в курортной зоне Нальчика возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда).