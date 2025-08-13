Ставки пошлин на экспорт пшеницы, ячменя и кукурузы из РФ с 13 августа обнулились

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Ставки пошлин на экспорт из РФ всех видов зерна, на которые распространяется "зерновой демпфер" (пшеница, ячмень и кукуруза), с 13 августа стали нулевыми. Такой расчет представил Минсельхоз.

До этой даты ставка пошлины на экспорт пшеницы составляла 19,4 рубля за тонну, на кукурузу - 371,5 рубля. Пошлина на экспорт ячменя уже длительное время находится на нулевом уровне.

Ставки были рассчитаны исходя из индикативных цен: $223,5 за тонну на пшеницу ($224,2 за предыдущий период), $199,7 - на ячмень ($194,4), $220 - на кукурузу ($228,9).

Новые ставки будут действовать по 19 августа включительно.

РФ со 2 июня 2021 года ввела механизм "зернового демпфера", который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на базе индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже. Сначала ставки пошлин исчислялись в долларах. С июля 2022 года они определяются в рублях. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценами.

Первоначально базовая цена для расчета пошлин составляла 15 тыс. рублей за тонну пшеницы и 13,875 тыс. рублей за тонну ячменя и кукурузы. С июня 2023 года она была повышена до 17 тыс. и 15,875 тыс. рублей за тонну соответственно. С 28 июня 2024 года базовая цена на пшеницу составляла 18 тыс. рублей, на ячмень и кукурузу - 16,875 тыс. рублей за тонну. С 24 июля 2025 года базовая цена на ячмень повысилась до 17,875 тыс. рублей за тонну, на пшеницу не изменилась.