Курской области окажут дополнительную финансовую помощь

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Правительство России направило дополнительные средства на оказание помощи пострадавшим от действий ВСУ жителям и бизнесу Курской области, сообщается на сайте кабинета министров РФ.

"На компенсацию расходов жителей Курской области, которые покинули свои места проживания из-за обстрелов со стороны Украины и теперь вынуждены снимать жильё, дополнительно выделено почти 1,3 млрд рублей. Распоряжение об этом подписано", - говорится в сообщении.

Средства из резервного фонда правительства пойдут на оплату аренды жилья в августе-октябре 2025 года 21 тыс. семей.

Кроме того, подписано распоряжение о выделении 9,2 млн рублей на обеспечение компенсационных выплат индивидуальным предпринимателям и организациям, имущество которых было полностью утрачено в результате вторжения вооружённых формирований Украины в Курскую область.

Согласно этому документу, размер выплат каждому предпринимателю и компании составит 400 тыс. рублей. Средства на эти цели также поступят из резервного фонда правительства РФ.