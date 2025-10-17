Правительство направит еще 400 млн рублей на здравоохранение Курской области

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Курская область получит из федерального бюджета дополнительно 400 млн рублей на поддержку системы здравоохранения, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

"Деньги направим на завершение капитального ремонта поликлиники Дмитриевской ЦРБ и Железногорской городской больницы, а также на приобретение необходимого оборудования", - написал он в Telegram.

Ранее сообщалось, что Курская область получит из резервного фонда правительства свыше 335 млн рублей на поддержку системы здравоохранения. Выделенные средства позволят региону дополнительно закупить лекарственные препараты и лечебное питание для льготных категорий граждан. Такая социальная поддержка предоставляется людям с ограничениями по здоровью, включая детей с инвалидностью.