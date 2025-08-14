В России летом средняя стоимость размещения в отелях снизилась более чем на тысячу рублей

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Охлаждение спроса на путешествия по России привело к снижению средней стоимости размещения в гостиницах на 9% летом 2025 года, при этом у российских туристов растет интерес к отдельным регионам и событийному туризму, сообщил на пресс-конференции президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский.

"Снижение спроса, безусловно, повлияло на ценообразование. Если в середине мая средняя стоимость ночи в коллективных средствах размещения России составляла 12 021 рубль, то на сегодняшний день мы фиксируем среднюю цену в 10 949 рублей. Это на тысячу с лишним рублей или 9% меньше", - рассказал он.

Ранее он сообщил, что этим летом наблюдается замедление спроса на путешествия по России, связанное в первую очередь со снижением турпотока в Краснодарский край, самое популярное направление летнего туризма. При этом есть регионы, где турпоток вырос.

"В лидерах - Крым - плюс 42%, Волгоградская область - плюс 15%, Вологодская - плюс 8%, Кабардино-Балкария - плюс 17%, Кировская область - плюс 14%, Кузбасс - плюс 17%, Красноярский край - плюс 14%, Приморский край - плюс 10%, Адыгея - плюс 12%, Бурятия - плюс 12%. Дагестан растет на 20%, Ярославская область - на 22%, Свердловская область - на 13% по сравнению с прошлым годом", - уточнил президент РСТ.

По словам Уманского, российские туристы все чаще выбирают путешествия ради впечатлений, поэтому растет популярность событийного туризма. Также растет интерес к поездкам на природу и экотуризму, поэтому наблюдается рост бронирований модульных объектов размещения в живописных уголках России.

"Мы видим и другой тренд - повышение числа бронирований альтернативных средств размещения - квартир, апартаментов. Как правило, они могут предложить размещение на 20% ниже, чем гостиницы. При этом речь идет о легальных объектах, которые можно забронировать на цифровых платформах", - заключил эксперт.