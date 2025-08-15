В отрасли БАС отметили отсутствие правил действий при обнаружении дрона без трекера

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Порядок действий при обнаружении авиационного беспилотника, не оснащенного средством удаленной идентификации, а также юридическая ответственность за прерывание его полета на данный момент не определены, констатировали участники форума "Беспилотные системы 2025".

"С точки зрения обязательности установки (трекера - ИФ): с марта следующего года она обязательна. С точки зрения карательных механизмов - они на сегодняшний день отсутствуют. Соответствующее предложение в КоАП с нашей частью уже ушли. Дальше - ну как бы политика государства", - сообщил замглавы Росавиации Андрей Потемкин на одной из сессий форума. Когда могут быть приняты соответствующие поправки, "прогнозировать сложно", отметил он, поскольку проект должен пройти большую цепочку согласований.

"Это очень серьезный, дискуссионный вопрос - что же делать с тем (беспилотником - ИФ), у которого нет идентификаторов. Штраф - это достаточно простая ситуация. Весь вопрос действительно в прерывании полета", - заявил в свою очередь статс-секретарь - замминистра транспорта Дмитрий Зверев.

Должна быть реализована возможность "некой идентификации и принудительной посадки нелегальных летательных аппаратов", сказал заместитель губернатора Калужской области Дмитрий Разумовский. "Да, увидели, а дальше кто должен эти решения принимать, каким образом это должно быть реализовано?", - спросил он. Такая работа, по его мнению, "в наших новых условиях" должна быть организована с Минобороны и специальными службами.

Еще больше вопросов перед регуляторами отрасли поставил гендиректор АНО "НПЦ "Ушкуйник"" Алексей Чадаев: "Обнаружено какими-нибудь системами слежения, что что-то летит без транспондера. Что в этот момент происходит? И дальше - кто конкретно нажимает на кнопку? А дальше - кто-то нажал на кнопку, это упало, допустим, не долетев до химического завода. Это очень хорошо. Но, упав, оно упало на пятиэтажный дом, в результате чего там погибла семья из пяти человек. Кто сядет? И почему?".

Проблема, по его мнению, должна решаться "именно на инженерном, техническом уровне". "Я в этом смысле приветствую решение "ГЛОНАССа" войти в эти мутные воды и в то же время искренне сочувствую, потому что много им открытый чудных предстоит, - сказал Чадаев. - Подчеркиваю: нужны именно инженерные решения по контролю неба, нужно очень тесное непосредственное сопряжение работы силовых структур, военных, полицейских и гражданских".

Учредитель группы компаний "ВессоЛинк" Олег Бадера в качестве реального примера привел случай обнаружения радиолокатором "трех неопознанных объектов" во время форума "Архипелаг" на Сахалине в прошлом году. "Туда отправили наряд полиции. Поймали, скрутили трех парашютистов-парапланеристов, которые говорят: "Мы тут 10 лет летали, нас вообще никто не трогал, а оказывается, вы нас тут обнаружили и нашли".

С 1 марта 2026 года в России вводится требование по оснащению авиабеспилотников массой от 0,25 кг устройствами идентификации. Такие трекеры, согласно подготовленному Минтрансом проекту постановления правительства, будут подключаться к системе "ЭРА-ГЛОНАСС" и ежесекундно передавать через нее данные о местоположении, высоте и маршрутах полетов, а также опознавательный индекс и категорию воздушного судна в надзорные органы. "Единая система идентификации" дронов технически готова и протестирована в 16 регионах, где выполнено более 500 тысяч км полетов, заявлял гендиректор АО "ГЛОНАСС" Алексей Райкевич.