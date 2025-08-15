Путин поручил зафиксировать сроки давности для оспаривания сделок по приватизации

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Законопроект, фиксирующий сроки давности для оспаривания приватизационных сделок, должен быть внесен для рассмотрения в парламенте в осеннюю сессию, сказано в перечне поручений президента Владимира Путина, сформулированных после ПМЭФ-2025.

Правительству при участии ведущих деловых объединений "с учетом ранее данных поручений" нужно обеспечить внесение в законодательство изменений, предусматривающих установление сроков исковой давности и порядка их исчисления при оспаривании сделок приватизации в целях защиты права собственности добросовестных приобретателей имущества, в срок до 1 декабря.

С просьбой законодательно зафиксировать сроки давности для оспаривания сделок с собственностью, в том числе приватизационных, ранее неоднократно выступал Российский союз промышленников и предпринимателей. Путин на съезде РСПП весной 2024 года давал поручение правительству проработать вопрос защиты прав добросовестных собственников, в марте этого года, на очередном съезде союза, этот вопрос также затрагивался. Поручение по итогам съезда предполагало, что правительство подготовит свои предложения к концу апреля.

"Нам очень важно, чтобы приватизационные сделки были в поле Гражданского кодекса как хозяйственные сделки и хозяйственные споры, а вовсе не рассматривались как преступления против нарушения нематериальных прав на комфортную жизнь, здоровье, благополучие и так далее, где сроков давности действительно нет", - говорил в марте этого года глава РСПП Александр Шохин.

Модератор ПМЭФ-2025 поинтересовался у Путина, можно ли на фоне ряда судебных процессов (самым громким на тот момент был разбирательство вокруг аэропорта "Домодедово", который в итоге перешел в госсобственность) говорить о национализации в России. Путин ответил, что власти не применяют закон о национализации, несмотря на наличие социальной несправедливости в ходе приватизации в 1990-х годах.

"Национализация - это процесс, который прописан в законе, мы этот закон не применяем (...) На мой взгляд, я уже говорил это на встрече с бизнесом: речь о том, что в ходе приватизации (90-х годов - ИФ) была допущена несправедливость - за один рубль приватизировали то, что стоит миллионы, все это понятно. С точки зрения социальной справедливости это были далеко не лучшие решения. Но еще худшим решением будет сейчас начать это все назад забирать. Поэтому, на мой взгляд, нужно в конце концов выработать нормативную базу по срокам давности всех событий подобного рода и закрыть тему раз и навсегда, на всю оставшуюся жизнь", - подчеркнул президент.