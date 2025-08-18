Под Белгородом в результате удара БПЛА по машине ранен мужчина

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - В селе Нечаевка Белгородского района беспилотник атаковал автомобиль, ранен мужчина, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Пострадавшего с закрытой черепно-мозговой травмой и баротравмой бригада скорой доставляет в городскую больницу № 2 Белгорода. По информации от медиков, его состояние оценивается как средней степени тяжести", - написал глава региона.

Машина получила повреждения.