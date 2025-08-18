Число погибших при пожаре на рязанском предприятии возросло до 24 человек

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Спасатели в ходе аварийно-спасательных работ обнаружили тело еще одного погибшего в результате пожара на предприятии в Рязанской области, сообщает пресс-служба МЧС РФ в своем телеграм-канале в понедельник.

"Общее число пострадавших 157 человек, из них 24 погибло", - заявили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что из-под завалов извлекли тела двух погибших, один человек скончался в больнице. Общее число погибших составляло 23 человека. По состоянию на 7 утра 18 августа пострадавших было 134.

Как сообщает пресс-служба Минздрава Рязанской области, все пациенты, доставленные в Рязанскую областную клиническую больницу, находятся в удовлетворительном состоянии. Их уже перевели из реанимации в профильные отделения, где они продолжают получать необходимое лечение.

"Пострадавшие получили различные повреждения, но у многих возможны последствия от взрывной волны - в первую очередь нарушения слуха. Для обследования из ОКБ им. Семашко 18 августа прибыла бригада лор-врачей. В среду лор-бригада отправится в Шиловский район, чтобы осмотреть легко пострадавших, которые не были госпитализированы", - отмечает пресс-служба.

15 августа произошло возгорание в цехе предприятия в поселке Лесной Рязанской области, в результате которого погибли люди.

Специалисты МЧС России продолжают аварийно-спасательные работы. На 3 тыс. кв. м. разобрана половина разрушенных конструкций. Кинологами обследовано 100% помещений. Психологи МЧС продолжают оказывать помощь пострадавшим.

Распоряжением губернатора Рязанской области Павла Малкова 15 августа с 19:00 и до особого распоряжения на территории Шиловского муниципального района введен режим чрезвычайной ситуации. Глава региона в связи с трагическими событиями в Рязанской области объявил 18 августа днем траура.

Установлен размер выплат семьям погибших и пострадавшим: 1 млн 567,5 тыс. рублей семьям погибших, от 313,5 тыс. до 627 тыс. рублей - пострадавшим в зависимости от причиненного вреда здоровью. Жители поселка Лесной, чье имущество пострадало из-за чрезвычайной ситуации, могут получить материальную помощь в сумме 15 675 рублей на первоочередные нужды.

По факту пожара возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).