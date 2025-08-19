ВС РФ оставил без изменений приговор Беркович и Петрийчук за оправдание терроризма

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Верховный суд РФ отклонил кассационные жалобы на приговор режиссеру Евгении Беркович и драматургу Светлане Петрийчук за оправдание терроризма в связи с театральной постановкой "Финист Ясный сокол", сообщили во вторник "Интерфаксу" в суде.

"Приговор Второго Западного окружного военного суда от 8 июля 2024 года и апелляционное определение от 25 декабря 2024 года оставлены без изменений, кассационные жалобы - без удовлетворения", - сообщили в суде.

В июле 2024 года военный суд назначил Беркович и Петрийчук наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет каждой с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Апелляционный суд в декабре 2024 года немного смягчил приговор, сократив Беркович наказание на пять месяцев, Петрийчук - на два месяца.

Беркович и Петрийчук были арестованы в мае 2023 года. Претензии к режиссёру и драматургу возникли из-за постановки "Финист Ясный сокол" - спектакля, как указывалось в официальном анонсе, "о женщинах, решивших виртуально выйти замуж за представителей радикального ислама и уехать к ним в Сирию". Защита поясняла, что в деле идёт речь о размещении читки пьесы в YouTube. Беркович и Петрийчук не признали вину.

"Финист Ясный сокол" - спектакль Беркович, поставленный по сценарию Петрийчук. В 2022 году получил премию "Золотая маска" в номинациях "Лучшая работа драматурга" и "Лучшая работа художника по костюму".