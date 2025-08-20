Поиск

Белгородский губернатор сообщил о пострадавших после последних атак на регион

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - В Белгородской области под атаки попали пять муниципалитетов, пострадали мирный житель и боец самообороны, сообщил в Telegram вечером губернатор Вячеслав Гладков.

"В селе Бочковка Белгородского района беспилотник атаковал частный дом. Мужчина, находящийся в доме, получил ранение живота. Бригада СМП доставляет пострадавшего в областную клиническую больницу", - написал он.

В Валуйском округе в результате обстрела села Борки был ранен боец самообороны, он продолжит лечение амбулаторно. Вследствие прилетов снарядов в населенном пункте повреждено остекление социального объекта. Также перебита линия электропередачи, ее начнут чинить после согласования с Минобороны.

При атаках дронов в селе Долгое Валуйского округа повреждена линия электропередачи, в селе Кукуевка - одно из помещений на территории фермерского хозяйства, в поселке Уразово - ограждение дома.

В городе Шебекино FPV-дрон сдетонировал на парковке предприятия, там повреждены семь машин. В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа от удара дрона повреждено остекление частного дома. В селе Муром после атак FPV-дронов в шести частных домах выбиты окна, посечены кровли, заборы и две надворные постройки. Также перебита газовая труба. Коммерческий объект атакован беспилотником в селе Червона Дибровка - посечены остекление здания и оборудования, сообщил губернатор.

В Борисовском районе, по его данным, в трех селах при атаке беспилотников повреждены три домовладения.

При атаке FPV дрона в Волоконовском районе в хуторе Криничное посечён припаркованный легковой автомобиль.

В середине дня Гладков сообщил об атаке FPV-дрона на движущийся автомобиль в селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа. Пострадал мужчина, его госпитализировали в тяжелом состоянии с минно-взрывной травмой, а также множественными осколочными ранениями лица, грудной клетки, рук и ног.

Хроника 24 февраля 2022 года – 20 августа 2025 годаВоенная операция на Украине
Вячеслав Гладков Белгородская область Белгородский район Валуйский округ Грайворонский округ
