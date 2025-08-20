Биоспутник "Бион-М" №2 с мышами, мухами и растениями выведен на орбиту

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Космический аппарат "Бион-М" №2 с живыми организмами на борту выведен на околоземную орбиту после старта с космодрома Байконур, следует из трансляции "Роскосмоса".

В месячный орбитальный полет отправились 75 мышей, мухи дрозофилы, клеточные культуры, растения, образцы зерновых, зернобобовых и технических культур, а также семена растений, выращенные из семян, ранее бывавших в космосе. Кроме того, в космос полетели грибы, лишайники, микроорганизмы, бактерии и другие материалы.

Космический аппарат будет находиться на полярной орбите, на которой уровень космической радиации примерно на 30% выше по сравнению с орбитой МКС.

Минимальная высота орбиты составит 370 км, максимальная - 380 км. Наклонение плоскости орбиты - 96,62 градуса. Масса космического аппарата составляет до 6,4 т.

Цель проекта - изучение влияния радиации и невесомости на живые организмы на полярной орбите.

19 августа гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов сообщил, что по результатам эксперимента с "Бион-М" №2, которые будут известны через несколько месяцев после запуска, будет обсуждаться и возможность запуска человека на полярную орбиту.

Биологический спутник "Бион-М" №3 планируется создать к 2030 году, он будет выведен на орбиту высотой 1000 км, сообщил замдиректора департамента космических систем "Роскосмоса" Денис Кутовой. По его словам, в рамках федерального проекта "Космическая наука" планируется создание нового аппарата "Возврат-МКА", который полетит на орбиту высотой до 200 тысяч километров.

"То есть за пределы радиационных поясов Земли, таким образом имитируя межпланетные перелеты. Эти исследования помогут нам получить новый объем знаний и разработать средства для перелетов в дальний космос, освоения других тел Солнечной системы", - сказал Кутовой.

Первый полет аппарата серии "Бион-М" прошел с 19 апреля по 19 мая 2013 года. На его борту находились разнообразные живые системы для проведения экспериментов и исследований. Полученные результаты выявили ряд новых проблем в области воздействия космического полета на живые организмы.